Lasarte: "Los números hablan por sí solos"

Wanderers, el próximo rival

"Creo que los números hablan por sí solos. En un fútbol que es difícil encontrar la regularidad o difícil mantener supremacía sobre el resto, en este caso Wanderers está haciendo una muy buena campaña y lógicamente siempre te obliga a poner mayor atención sobre cuáles son sus cualidades y cuáles son sus defectos, si es que los tiene. Está claro que es un muy buen equipo, que está muy bien, tiene buenos futbolistas. Y también el ánimo, el momento adecuado evidentemente está relación de ánimo deportivo, esta inercia que se consigue es buena en relación a lo que esta haciendo en el campo de juego”.

La Copa Uruguay

"Nos atenemos a lo que haya, si tenemos que jugar jugamos y si no se juega, no se juega. En este tema hay una particularidad. Todo el mundo opina y está bien que lo hagan. Acá hay una realidad: es un torneo que no genera expectativa, como he escuchado por ahí. Para ver caras nuevas, entonces, ya de por sí no le estas dando importancia. Me parece una buena idea pero todavía le falta un elemento más, algún premio mayor a nivel deportivo, no lo sé, no es mi tema. Pero, bueno, ahora vamos a jugar. Dentro del equipo base hay algunos re cambios, ver algunos jugadores qué es lo que nos pueden dar".