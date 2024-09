Después de la semana más dura, Nacional no se baja de la batalla

El goleador del partido

"Nosotros teníamos la intención de darle minutos desde el inicio a Nicolás López”, dijo Lasarte.

“Eso obligaba a intentar buscarle una ubicación, en el contexto del equipo que estaba jugando habitualmente. Es decir, una suerte de 4-3-3. Para hacer eso, teníamos que sacar al centrodelantero o a uno de los extremos. En la semana hicimos una prueba donde lo probamos por izquierda también. Pero entendimos que para iniciar, era mejor que lo hiciera donde lo hizo, tomando en cuenta también la posibilidad de que recortando para adentro le quedaba la pierna hábil, o que si el juego se volcaba por izquierda, llegaba por el lado contrario, cosa que terminó ocurriendo, porque el gol lo mete así".

¿Qué pasa con lo psicológico?

" A nivel psicológico, Nacional cuenta con un psicólogo. Damián ha hecho un trabajo extraordinario”, explicó el técnico.

“La idea y la decisión que tomamos fue intentar mantener una semana lo más alejada posible a lo que nos había ocurrido, y tratar de focalizarnos en las situaciones normales del juego: entrenamiento, cuestiones tácticas, cuestiones técnicas, hacer un poquito de fútbol, hicimos dobles horarios también, que eso quizás contaminó en algún momento pero era importante hacerlo. Con Marcelo Tulbovitz es lo que decidimos. Es muy ostensible lo que él hace en los momentos de calentamiento. Mis arengas generalmente son en las charlas, hoy la hicimos antes de comer y alguna cosita que dije antes de salir, y siempre estuvieron focalizadas en cuestiones deportivas. En ningún momento hice hincapié en otra cosa porque no nos parecía ni justo, ni adecuado. La propia situación llevaba a que el condimento sentimental iba a estar a la orden del día. Se vio en el momento que Marcelo los juntó, la gente empezó a aplaudir, el minuto de silencio, los aplausos a los 3 minutos. Todo eso aderezando la semana que nosotros habíamos tenido. El día de hoy lo teníamos que pasar. Por suerte lo pasamos con un triunfo. Seguramente ustedes analizarán mejor que yo el partido de hoy. No estoy en condiciones para hacerlo".

Y concluyó Lasarte: “Yo no tengo un manual para esto, no me había tocado vivir esto nunca. Hice lo que el sentido común, mi pensamiento y la visión de los muchachos en la semana me indicó. Pero no sé si acerté. Hice lo mejor que pude, para ellos y para mí. Uno no es un robot. El día martes tuvimos doble turno, y al momento de hacer el racconto de los jugadores, al segundo que puse fue a Juan. Es difícil, viste. Para los que estamos todos los días, las cosas que pasan, es duro".