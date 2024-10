Lasarte tomó una decisión y ya tiene los once para el clásico del domingo

Esto hace que el duelo cobre en emotividad ya que puede ser el empujón final para ir a pelear por el título local, el gran objetivo de la temporada.

Galeano en los once de Lasarte

En cuanto al once, es un hecho que Diego Polenta y Gabriel Báez, que no jugaron por precaución ante Progreso la fecha pasada al tener cuatro amarillas, volverán al once titular.

Además se mantendrá Alexis Castro en zona de volantes, con Antonio Galeano, que se movió con el once inicial en el movimiento de este jueves, volcado por derecha. Igualmente algunos no descartan la posibilidad de Jeremía Recoba de buenos minutos ante Progreso.

De esta forma el probable once de Lasarte iría con: Luis Mejía, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta y Gabriel Báez; Lucas Sanabria, Christian Oliva, Alexis Castro; Antonio Galeano, Nicolás López y Rodrigo Bentancourt.

Pereira al banco y Mereles es duda

Exequiel Mereles que salió sentido ante los gauchos, es difícil que pueda integrar el banco de suplentes. Este jueves el futbolista se limitó a trotar en el Gran Parque Central y entre hoy y mañana será probado para saber si llega a integrar el plantel. El que es seguro que estará entre los relevos es Mauricio Pereira ya recuperado de su lesión.