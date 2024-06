Lasarte y sus dos objetivos: preparar el equipo y sumar altas

Pero el trabajo esta semana no será solo físico, ya que el tricolor tiene pactado un partido amistoso para el viernes ante Rentistas en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes.

Según se supo, se realizarían dos partidos ante el Bicho Colorado. A primera hora jugaría un factible equipo titular, mientras que a segunda lo haría un equipo suplente.

Pese a que todavía faltan 15 días para la reanudación del Torneo Intermedio, la Mesa Ejecutiva ya fijó las fechas 4 y 5 con días, horarios y escenarios en los cuales se disputarán los partidos.

Por la fecha 4, Nacional recibirá a Rampla Juniors en el Gran Parque Central el domingo 7 de julio a la hora 15. Por su parte, por la fecha 5, los albos visitarán a Danubio en Jardines del Hipódromo el sábado 13 de julio también a la hora 15.

ALTAS

Mientras se disputa el Campeonato Intermedio, Nacional está en busca de refuerzos para la segunda mitad del año. El domingo pasado, luego de finalizar el partido, todos vimos una secuencia bastante inusual, pero muy interesante.

El técnico Martín Lasarte, ingresó luego de que el juez pitara el final del encuentro y fue al cruce del lateral derecho de Cerro Largo, Nahuel Furtado. Entrevistado en la Sport 890, el jugador comentó la situación: "Yo estaba saludando a Mauricio Pereyra y me tocan la espalda, era Martín Lasarte que me dijo si me gustaría ir a Nacional y le dije que sí".

Una charla curioso pero deja claro que el entrenador busca un lateral derecho. Además de Furtado, otro nombre que gusta mucho al entrenador en el puesto de lateral derecho es el de Nicolás "Ojito" Rodríguez, hoy defendiendo a Defensor Sporting.

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de que Matías Vecino vuelva a los tricolores, algo que se manejó en los últimos tiempos, por el momento quedó descartada. El futbolista pretende seguir un tiempo más en Europa y no está en sus planes regresar a Uruguay en este momento.

Lo que está claro es que Lasarte busca reforzar el plantel de cara al Clausura y la Copa Libertadores de América.