Leo Fernández cerca de renovar en Peñarol

Diego Aguirre fue claro en cuanto a lo que sufrió el equipo en el partido ante Wanderers: “Cuando venís de mucha intensidad y definiciones, el equipo queda un poquito tocado. Tenemos que recuperarlo para no dejar puntos y pensar en ganar la Anual. Lo raro este año es ver a Peñarol perder, pero está dentro de lo que puede pasar. Somos todos optimistas de que Leo (Fernández) va a seguir, pero debemos esperar unos días".

El Ingeniero Juan Verzeri, ayudante técnico de Aguirre, fue autocrítico luego de la derrota ante el bohemio el pasado fin de semana. "No hicimos un buen partido. Lo que planificamos no salió (...) Con la línea de 3 quisimos tener variantes. Nosotros estuvimos imprecisos. En lo más íntimo del jugador (Leo Fernández) hay una cuota de nerviosismo, hay una fecha que se avecina que es el 30 de junio y todavía no hay una resolución. Lucas Hernández e Ignacio Sosa no van a estar. Javier Méndez y Gastón Ramírez seguramente vuelvan el fin de semana".

Sobre The Strongest, rival en octavos de final de la Libertadores el cuerpo técnico de Peñarol prefería un rival brasileño antes que la altura de La Paz. "En los papeles es mejor que un equipo brasilero. Como contra, lo que es la logística de ir a jugar a la altura, las dificultades de un partido en La Paz y las virtudes del rival".