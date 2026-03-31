Nacional: esperan a Mejía para el jueves y se le realizarán nuevos estudios

El viernes Nacional será local para enfrentar a Central Español. Luego debutará en Copa Libertadores visitando a Coquimbo Unido el miércoles 8 de abril a las 19 horas. Regresará a Uruguay para enfrentar a Deportivo Maldonado el sábado 11 en el Campus de Maldonado. Luego, volverá a jugar por la Copa Libertadores, esta vez en el Gran Parque Central ante Deportes Tolima el martes 14 de abril. Finalmente, enfrentará de visitante a Liverpool el 25 de abril en el Parque Federico Omar Saroldi.

Empieza la doble competencia y Jorge Bava sabe que no puede perder pisada en el Apertura y también sabe, que el grupo de Copa Libertadores no es de los más difíciles y tiene la obligación por historia de pasar a la siguiente fase.

Esperan a Mejía para el jueves

La lesión de Luis Mejía defendiendo a la selección de Panamá en el partido amistoso ante Sudáfrica, encendió las alarmas en Nacional. Se le realizaron estudios de imagen en Ciudad del Cabo y los resultados estuvieron ayer. El estudio no arrojó que fuera un desgarro, no hay una rotura de fibras visible. Lo que sí aparece es un claro edema, una contractura con una gran inflamación en la zona del posterior. El resultado le dio mayor tranquilidad al arquero, que en primera instancia pensó que podía ser algo más grave.

Panamá volverá a jugar este martes contra Sudáfrica (lógicamente Mejía no estará a la orden) y en Nacional esperan al guardameta para el jueves. Por ello, ya tienen planificado realizarle más estudios el viernes, para terminar de descartar que no haya sido un desgarro ya con la zona menos inflamada y ratificar lo que determinó la resonancia que se le realizó en Ciudad del Cabo.

Mejía no estará para jugar el viernes contra Central Español, y dependiendo de los nuevos resultados, habrá que evaluar si podría estar para el debut de la Copa Libertadores el miércoles de la próxima semana contra Coquimbo Unido.

En Nacional hay conformidad con el rendimiento de Ignacio Suárez y consideran que los buenos rendimientos del joven arquero mejoran el nivel de Mejía. Por otro lado, se dio por cerrada una posible contratación de Óscar Ustari, que lo habían evaluado como oportunidad de mercado.

Recupera algunos jugadores

El técnico de Nacional Jorge Bava recupera dos jugadores para el partido ante Central Español del próximo viernes. El lateral derecho Juan de Dios Pintado regresará a la convocatoria y Nicolás el Diente López ya entrenó con normalidad con el resto del plantel y viene respondiendo bien. Habrá que esperar si llega para enfrentar a los palermitanos o si el entrenador espera unos días más y lo lleva a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido.

Por su parte Maximiliano Silvera y Camilo Cándido se siguen recuperando y no estarían en los próximos dos partidos del albo.