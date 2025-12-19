Inscripciones: ¿Quisieras trabajar en UTE pero no sabés qué estudiar?

Se encuentran abiertas las inscripciones para el Bachillerato Técnico Profesional en Operación, Mantenimiento y Maniobras en Baja, Media, Alta y Extra Alta Tensión, una propuesta educativa desarrollada en conjunto por UTE y UTU, orientada a formar técnicos altamente capacitados para el sector eléctrico y energético.
Propuesta educativa
