Sociedad inscripciones | formación |

Propuesta educativa

Inscripciones: ¿Quisieras trabajar en UTE pero no sabés qué estudiar?

UTU y UTE abren inscripciones para el Bachillerato Técnico Profesional en Operación y Mantenimiento Eléctrico, con formación especializada y salida laboral.

Propuesta educativa desarrollada en conjunto por UTE y UTU.

La iniciativa está dirigida a personas interesadas en transformar su afinidad por la tecnología y la energía en una trayectoria profesional sólida, con formación alineada a las necesidades actuales y futuras del sistema eléctrico nacional.

Contenidos de la formación

El bachillerato brinda capacitación en áreas estratégicas, entre ellas:

  • Operación de equipos en instalaciones eléctricas de Baja, Media, Alta y Extra Alta Tensión.

  • Seguridad e higiene en el trabajo.

  • Trabajos con tensión en Baja Tensión.

  • Mantenimiento de instalaciones eléctricas en BT, MT y AT.

Dónde inscribirse

Las inscripciones se realizan a través de las Escuelas Técnicas correspondientes en los siguientes centros:

Montevideo

  • Instituto de Enseñanza de la Construcción

  • Centro de Capacitación Técnica Leguizamón – UTE

Paso de los Toros

  • Escuela Técnica Paso de los Toros

  • Centro de Capacitación Técnica Norte – UTE

Minas

  • Escuela Técnica Minas – Campus Parque de Vacaciones UTE-ANTEL

La propuesta busca fortalecer la formación técnica especializada y promover capacidades clave para el desarrollo del país, con un enfoque inclusivo y abierto a todas las personas interesadas en integrarse a un sector esencial.

Más información y contacto

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: 155 interno 24452

