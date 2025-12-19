Nacional no se baja de la negociación por Ebere pero no hará locuras

El albo pretende que Ebere siga en el club, pero dejó claro que no está dispuesto a pagar el monto que pretende el Pata Blanca que es de 1.8 millones de dólares.

Se está negociando por otro préstamo. Plaza seguramente querrá vender otra parte de su ficha ya que tiene el 70%.

El jugador ya dijo que el no ve otro equipo que no sea Nacional. Ebere sí o sí quiere asentarse otra temporada más en el tricolor. Recordemos que Plaza en la temporada 2026 jugará en la Divisional B.

En la próxima semana ya hay pactadas reuniones entre García y Perchman para tratar de resolver este tema y lograr que Ebere se mantenga en Nacional otra temporada.

Suárez sigue

El que esta confirmado que va a seguir en Nacional es golero Ignacio Suárez. Al finalizar el campeonato, se habló de que el arquero podía salir a préstamo y otro portero llegaría al tricolor.

Suárez planteo que quería quedarse en Nacional para pelear el puesto y tanto el técnico como la dirigencia aceptó que el Esto hace que el equipo de Jadson Viera, no salga al mercado de pases en busca de un golero.

En otro orden, Baltasar Barcia y Agustín Amado, jugadores de Boston River están en el radar de Nacional se podría resolver en los próximos días.