Peñarol continúa reforzando su plantel de cara a la temporada 2026 y este viernes oficializó el retorno de un viejo conocido: Facundo Batista. El delantero de 26 años vuelve al club tras sus pasos por el fútbol de Ucrania y Colombia, cumpliendo así con uno de los pedidos expresos del técnico Diego Aguirre.
Vuelve
Peñarol cerró a un 9 goleador que Diego Aguirre ya dirigió y fue campeón uruguayo
El delantero que regresa a Peñarol se fue luego de ser campeón en 2024, luego de pasar por Ucrania y Colombia.