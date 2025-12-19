Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Diego Aguirre | Facundo Batista

Peñarol cerró a un 9 goleador que Diego Aguirre ya dirigió y fue campeón uruguayo

El delantero que regresa a Peñarol se fue luego de ser campeón en 2024, luego de pasar por Ucrania y Colombia.

Peñarol continúa reforzando su plantel de cara a la temporada 2026 y este viernes oficializó el retorno de un viejo conocido: Facundo Batista. El delantero de 26 años vuelve al club tras sus pasos por el fútbol de Ucrania y Colombia, cumpliendo así con uno de los pedidos expresos del técnico Diego Aguirre.

Según fuentes del Consejo Directivo, el "Mirasol" acordó la compra de un porcentaje de su ficha y el jugador firmará un vínculo por tres años. Batista dejó una excelente imagen en su anterior etapa (2024), donde anotó 10 goles en 23 partidos antes de emigrar al Polissya de Ucrania y posteriormente al Atlético Nacional de Medellín.

El periodista Wilson Méndez lo confirmó en sus redes:

Con esta incorporación, Peñarol suma su segunda alta tras el fichaje de Franco Escobar. Se espera que en las próximas horas se cierren también los regresos de Washington Aguerre y Abel Hernández, mientras se mantienen gestiones activas por Matías Arezo.

