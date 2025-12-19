Peñarol cerró a un 9 goleador que Diego Aguirre ya dirigió y fue campeón uruguayo

Según fuentes del Consejo Directivo, el "Mirasol" acordó la compra de un porcentaje de su ficha y el jugador firmará un vínculo por tres años. Batista dejó una excelente imagen en su anterior etapa (2024), donde anotó 10 goles en 23 partidos antes de emigrar al Polissya de Ucrania y posteriormente al Atlético Nacional de Medellín.