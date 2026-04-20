Luego de haberse conocido la fuerte lesión en su rodilla, este lunes el futbolista de Peñarol, Leo Fernández, partió rumbo a España en dónde será intervenido quirúrgicamente. En rueda de prensa, previo al vuelo, el jugador adelantó que se prevé una recuperación de entre 6 y 8 meses.
entre 6 y 8 meses
Leo Fernández viajó a España para operarse y adelantó cuánto se estima de recuperación
"Hay que poner los pies sobre la tierra y entender qué es lo mejor, que en este caso será operarme", aseguró el futbolista de Peñarol.