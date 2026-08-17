Esta dieta podría reducir las ganas de tomar alcohol

El cambio estaría relacionado con una reducción de una enzima hepática clave para descomponer el alcohol y con modificaciones en el uso de energía tanto en el hígado como en el cerebro, que pasa a depender menos de la glucosa y más de las cetonas.

Los autores consideran que estos resultados podrían abrir nuevas vías para complementar el tratamiento de los trastornos por consumo de alcohol. No obstante, advierten que los hallazgos todavía deben confirmarse en humanos y que una metabolización más lenta también podría provocar una mayor intoxicación tras ingerir la misma cantidad de alcohol.

Dieta cetogénica

La dieta cetogénica o keto es un tipo de alimentación que reduce de forma muy marcada los hidratos de carbono y aumenta el consumo de grasas, con una cantidad moderada de proteínas.

La idea es llevar al organismo a un estado llamado cetosis. Normalmente el cuerpo utiliza principalmente la glucosa proveniente de los carbohidratos como fuente de energía. Cuando se consumen muy pocos carbohidratos, el organismo comienza a utilizar la grasa y produce cuerpos cetónicos, que pasan a ser una fuente importante de energía.

¿En qué consiste?

Habitualmente se distribuyen los nutrientes aproximadamente así:

70–75 % de las calorías: grasas.

grasas. 20–25 %: proteínas.

proteínas. 5–10 %: carbohidratos.

En la práctica, suele limitarse el consumo de carbohidratos a alrededor de 20–50 gramos netos por día, aunque depende de la persona.

¿Qué alimentos se comen?

Se priorizan:

Carnes, pollo y pescado.

Huevos.

Aguacate/palta.

Aceite de oliva.

Frutos secos y semillas.

Quesos y algunos lácteos enteros.

Verduras con pocos carbohidratos, como espinaca, brócoli, coliflor, zucchini y pepino.

Se reducen o eliminan:

Pan, galletas y pastas.

Arroz.

Papa y boniato.

Harinas.

Azúcar, dulces y bebidas azucaradas.

Cereales.

La mayoría de los productos ultraprocesados ricos en carbohidratos.

Frutas con mayor contenido de azúcar, dependiendo del plan.

No significa simplemente "comer mucha carne y grasa", una keto bien planteada debe incluir verduras, fibra, proteínas adecuadas y fuentes saludables de grasa.