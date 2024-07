El jugador aseguró que tiene posibilidadesl de continuar en el fútbol uruguayo: "Estamos evaluando algúna posibilidad de quedarme en Uruguay, voy a ir a ver a mi familia a Argentina, y después vamos a definir. Mi estadía acá fue complicada. Tuvimos elecciones el año pasado, un semestre de transición, me tocó jugar pocos partidos, tuvimos un parate en el fútbol y yo me venía sintiendo cómodo. Necesitaba tener más minutos. Tenía más ritmo en Liga que en Peñarol, no se dio por decisiones técnicas y lo respeto, pero me hubiese gustado tener minutos más prolongados y no tan pausado. Así es difícil agarrar ritmo. Tuve una relación de distancia con los entrenadores, no me siento tan cómodo teniendo un vínculo de amistad con el técnico. En diciembre me enteré por RRSS que no iba a seguir en el club, y hacía cuatro meses que había llegado", se lamentó el jugador en diálogo con Minuto1, Carve Deportiva.