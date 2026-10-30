Los clubes de OFI sucumbieron ante los profesionales en la Copa Uruguay

Continúa la disputa de los octavos de final de la Copa Uruguay, que tuvo a los clubes de OFI cayendo de manera dura ante los profesionales. Además del triunfo de Juventud ante Nacional de Florida, se dieron las clasificaciones de Deportivo Maldonado y Danubio.
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Caras y Caretas Diario
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En el Juan Antonio Lavalleja, Deportivo Maldonado goleó a Porongos de Flores por 4 a 0 con goles de Gonzalo Sosa, Cayetano Bolzan, Bruno Centeno y Guillermo López. Los dirigidos por Gabriel Di Noia enfrentarán al ganador de Ferro Carril de Salto ante Nacional.
En la noche de este jueves, Danubio se hizo fuerte como visitante en el Estadio Silvestre Landoni, al derrotar 3 a 0 a Wanderers de Durazno. Los goles del franjeado fueron convertidos por Axel Montaña, Sebastián Fernández e Ivo Constantino, y ahora aguarda por el ganador del partido entre Lito y Wanderers.
Los octavos de final de la Copa Uruguay
Así sigue la Copa Uruguay:
Miércoles 4 de noviembre
- 15:00 - Lito vs Wanderers (A definir)
- 18:00 - San Carlos vs Boston River (Campus de Maldonado)
- 21:00 - Ferro Carril de Salto vs Nacional (Parque Artigas de Paysandú)
Jueves 5 de noviembre
- 18:00 - Gladiador de Salto vs Liverpool (Parque Artigas de Paysandú)
- 21:00 - Libertad de San Carlos vs Peñarol/ MC Torque (Campus de Maldonado)