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Deportes Porongos |

octavos de final

Los clubes de OFI sucumbieron ante los profesionales en la Copa Uruguay

Deportivo Maldonado eliminó a Porongos de Flores mientras que Danubio goleó a Wanderes de Durazno, ambos como visitantes.

Danubio avanzó en la Copa Uruguay.

Danubio avanzó en la Copa Uruguay.

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En el Juan Antonio Lavalleja, Deportivo Maldonado goleó a Porongos de Flores por 4 a 0 con goles de Gonzalo Sosa, Cayetano Bolzan, Bruno Centeno y Guillermo López. Los dirigidos por Gabriel Di Noia enfrentarán al ganador de Ferro Carril de Salto ante Nacional.

En la noche de este jueves, Danubio se hizo fuerte como visitante en el Estadio Silvestre Landoni, al derrotar 3 a 0 a Wanderers de Durazno. Los goles del franjeado fueron convertidos por Axel Montaña, Sebastián Fernández e Ivo Constantino, y ahora aguarda por el ganador del partido entre Lito y Wanderers.

Los octavos de final de la Copa Uruguay

Así sigue la Copa Uruguay:

Miércoles 4 de noviembre

  • 15:00 - Lito vs Wanderers (A definir)
  • 18:00 - San Carlos vs Boston River (Campus de Maldonado)
  • 21:00 - Ferro Carril de Salto vs Nacional (Parque Artigas de Paysandú)

Jueves 5 de noviembre

  • 18:00 - Gladiador de Salto vs Liverpool (Parque Artigas de Paysandú)
  • 21:00 - Libertad de San Carlos vs Peñarol/ MC Torque (Campus de Maldonado)

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