La 5 ª edición de los Juegos Paradeportivos Nacionales (JPN) comenzó este viernes 10 en la pista de atletismo del Prado. La iniciativa, creada en 2019 por la Secretaría Nacional del Deporte (SND), está destinada a promover el acceso a la experiencia deportiva a personas en situación de discapacidad intelectual, motriz o sensorial.
Deporte e inclusión
Con más de 450 atletas, comenzó la 5ª edición de los Juegos Paradeportivos Nacionales
Juegos Paradeportivos Nacionales: Representantes de instituciones públicas y privadas de 14 departamentos compiten desde este viernes en cuatro disciplinas.