Sociedad Juegos Paradeportivos | atletas | edición

Deporte e inclusión

Con más de 450 atletas, comenzó la 5ª edición de los Juegos Paradeportivos Nacionales

Juegos Paradeportivos Nacionales: Representantes de instituciones públicas y privadas de 14 departamentos compiten desde este viernes en cuatro disciplinas.

Comenzó la 5 ª edición de los Juegos Paradeportivos Nacionales.
Por Redacción Caras y Caretas

La 5 ª edición de los Juegos Paradeportivos Nacionales (JPN) comenzó este viernes 10 en la pista de atletismo del Prado. La iniciativa, creada en 2019 por la Secretaría Nacional del Deporte (SND), está destinada a promover el acceso a la experiencia deportiva a personas en situación de discapacidad intelectual, motriz o sensorial.

En esta oportunidad, participarán 452 atletas de todas las edades, en las disciplinas de boccia, paratletismo, paranatación y takkyu volley.

Ceremonia inaugural de los Juegos Paradeportivos Nacionales

La ceremonia inaugural estuvo pautada, entre otras acciones, por el desfile de las delegaciones, una demostración de parakarate y parataekwondo, y una oratoria a cargo de la deportista paranadadora Hanna Arias, quien reflexionó acerca de la importancia de cumplir las metas y los sueños.

En la jornada del viernes, comenzaron las pruebas de paratletismo en las categorías de 100 metros, 400 metros, salto largo y lanzamiento de bala.

Para desarrollar las actividades de esta edición también se usarán las instalaciones del Liceo Militar Gral. Artigas y la Plaza de Deportes n.°11 del Cerro.

El titular de la SND, Alejandro Pereda, destacó el involucramiento de los deportistas y todas las personas que intervienen “desde el alma y desde el cuerpo” para comprometerse con la propuesta.

También reconoció de manera especial a los voluntarios, que efectúan un gran aporte que nace a partir del sentimiento solidario para destinar tiempo en beneficio de otras personas.

Participantes y disciplinas

24 delegaciones de instituciones públicas y privadas.

Representantes de Artigas, Salto, Paysandú, Canelones, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha, San José, Treinta y Tres.

Un total de 452 paradeportistas: 329 de interior y 123 Montevideo.

Participantes por disciplina: atletismo, 260; bochas adaptadas, 51; paranatación, 73; takkyu volley, 68.

