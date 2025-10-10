Con más de 450 atletas, comenzó la 5ª edición de los Juegos Paradeportivos Nacionales

fgr_05 (2)

En la jornada del viernes, comenzaron las pruebas de paratletismo en las categorías de 100 metros, 400 metros, salto largo y lanzamiento de bala.

Para desarrollar las actividades de esta edición también se usarán las instalaciones del Liceo Militar Gral. Artigas y la Plaza de Deportes n.°11 del Cerro.

El titular de la SND, Alejandro Pereda, destacó el involucramiento de los deportistas y todas las personas que intervienen “desde el alma y desde el cuerpo” para comprometerse con la propuesta.

También reconoció de manera especial a los voluntarios, que efectúan un gran aporte que nace a partir del sentimiento solidario para destinar tiempo en beneficio de otras personas.

Participantes y disciplinas

24 delegaciones de instituciones públicas y privadas.

Representantes de Artigas, Salto, Paysandú, Canelones, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha, San José, Treinta y Tres.

Un total de 452 paradeportistas: 329 de interior y 123 Montevideo.

Participantes por disciplina: atletismo, 260; bochas adaptadas, 51; paranatación, 73; takkyu volley, 68.

