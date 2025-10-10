Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Clausura | Campeonato Uruguayo | Peñarol

Oro en juego

Con una final por el descenso comienza una nueva fecha del Clausura

Progreso vista a Plaza Colonia, partido que comenzará a las 19:00 horas en el Parque Prandi, con puntos decisivos para la zona roja de la tabla.

Plaza Colonia y Progreso abren la fecha 11 del Clausura.

 Foto: Tenfield
Con un choque vital pensando en la tabla del descenso, este viernes se va a estar abriendo la decimoprimera fecha del Clausura. Peñarol deberá viajar a Durazno para enfrentar a Miramar Misiones que se juega la permanencia, mientras que Nacional visitará a Danubio en Jardines del Hipódromo.

Viernes 10 de octubre

19:00 - Plaza Colonia vs Progreso

  • Parque Prandi
  • Leandro Lasso - Andrés Cunha (VAR)

Sábado 11 de octubre

12:30 - Liverpool vs Racing

  • Estadio Belvedere
  • Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)

15:00 - Cerro Largo vs Boston River

  • Estadio Ubilla De Melo
  • Felipe Vikonis - Diego Dunajec (VAR)

18:00 - Miramar Misiones vs Peñarol

  • Estadio Landoni
  • Hernán Heras - Antonio García (VAR)

20:30 - Cerro vs Defensor Sporting

  • Estadio Luis Tróccoli
  • Andrés Matonte - Yimmy Álvarez (VAR)

Domingo 12 de octubre

10:30 - MC Torque vs Wanderers

  • Parque Saroldi
  • Javier Burgos - Daniel Fedorczuk (VAR)

13:00 - Juventud vs River Plate

  • Parque Artigas
  • Javier Feres - Daniel Rodríguez (VAR)

16:00 - Danubio vs Nacional

  • Estadio Jardines del Hipódromo
  • Leodán González - Jonathan Fuentes (VAR)

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 25
  2. Nacional - 20
  3. MC Torque - 20
  4. Boston River - 19
  5. Defensor Sporting - 19
  6. Liverpool - 18
  7. Cerro Largo - 16
  8. Progreso - 14
  9. Danubio - 13
  10. Cerro - 13
  11. Miramar Misiones - 11
  12. Juventud de Las Piedras - 11
  13. Racing - 11
  14. Plaza Colonia - 5
  15. Wanderers - 4
  16. River Plate - 3

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 72
  2. Peñarol - 68
  3. Liverpool - 58
  4. Defensor Sporting - 57
  5. Juventud de Las Piedras - 56
  6. Boston River - 48
  7. Racing - 47
  8. MC Torque - 42
  9. Cerro Largo - 40
  10. Danubio - 35
  11. Cerro - 35
  12. Progreso - 35
  13. Plaza Colonia - 32
  14. Wanderers - 28
  15. Miramar Misiones - 27
  16. River Plate - 18

Descenso: River Plate 0.841 (D), Miramar Misiones 0.971, Plaza Colonia 1.000, Cerro 1.072, Progreso 1.087, Wanderers 1.101.

