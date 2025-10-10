Con una final por el descenso comienza una nueva fecha del Clausura

- Parque Prandi
- Leandro Lasso - Andrés Cunha (VAR)
Sábado 11 de octubre
12:30 - Liverpool vs Racing
- Estadio Belvedere
- Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)
15:00 - Cerro Largo vs Boston River
- Estadio Ubilla De Melo
- Felipe Vikonis - Diego Dunajec (VAR)
18:00 - Miramar Misiones vs Peñarol
- Estadio Landoni
- Hernán Heras - Antonio García (VAR)
20:30 - Cerro vs Defensor Sporting
- Estadio Luis Tróccoli
- Andrés Matonte - Yimmy Álvarez (VAR)
Domingo 12 de octubre
10:30 - MC Torque vs Wanderers
- Parque Saroldi
- Javier Burgos - Daniel Fedorczuk (VAR)
13:00 - Juventud vs River Plate
- Parque Artigas
- Javier Feres - Daniel Rodríguez (VAR)
16:00 - Danubio vs Nacional
- Estadio Jardines del Hipódromo
- Leodán González - Jonathan Fuentes (VAR)
Posiciones Clausura
- Peñarol - 25
- Nacional - 20
- MC Torque - 20
- Boston River - 19
- Defensor Sporting - 19
- Liverpool - 18
- Cerro Largo - 16
- Progreso - 14
- Danubio - 13
- Cerro - 13
- Miramar Misiones - 11
- Juventud de Las Piedras - 11
- Racing - 11
- Plaza Colonia - 5
- Wanderers - 4
- River Plate - 3
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 72
- Peñarol - 68
- Liverpool - 58
- Defensor Sporting - 57
- Juventud de Las Piedras - 56
- Boston River - 48
- Racing - 47
- MC Torque - 42
- Cerro Largo - 40
- Danubio - 35
- Cerro - 35
- Progreso - 35
- Plaza Colonia - 32
- Wanderers - 28
- Miramar Misiones - 27
- River Plate - 18
Descenso: River Plate 0.841 (D), Miramar Misiones 0.971, Plaza Colonia 1.000, Cerro 1.072, Progreso 1.087, Wanderers 1.101.