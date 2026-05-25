Mientras continúan los trabajos del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, pensando en lo que será la disputa del Mundial, los futbolistas convocados para ser parte de la selección uruguaya comienzan a llegar al Complejo Celeste para ponerse a disposición del entrenador de Uruguay.
Mañana nuevos arribos
Uruguay entrena en el Complejo Celeste con trece futbolista a la espera de la lista final
El entrenador aguardará por la evolución de Piquerez, De Arrascaeta y Viña (quienes se recuperación de lesiones) para ver si podrán ser parte del Mundial.