Uruguay entrena en el Complejo Celeste con trece futbolista a la espera de la lista final

De los jugadores que están entrenando actualmente, hay tres que se encuentran en la instancia final de recuperación y se aguardará hasta último momento para saber si llegan o no para ser parte de la selección que dispute el Mundial. Ellos son Giorgian de Arrascaeta, Matías Viña y Joaquín Piquerez.

La lista de Marcelo Bielsa

El próximo 1 de junio cierra el plazo establecido por FIFA para que las selecciones den a conocer la lista de convocados para este Mundial. Se espera que el entrenador de la selección haga públicos los nombres el domingo 31 de mayo.

Uruguay partirá rumbo a Playa del Carmen (México) el próximo 9 de junio, dónde hará las concentraciones durante todo el Mundial. La celeste debutará el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami.