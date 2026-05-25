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Deportes complejo celeste | Mundial |

Mañana nuevos arribos

Uruguay entrena en el Complejo Celeste con trece futbolista a la espera de la lista final

El entrenador aguardará por la evolución de Piquerez, De Arrascaeta y Viña (quienes se recuperación de lesiones) para ver si podrán ser parte del Mundial.

Uruguay entrena pensando en el Mundial.

Uruguay entrena pensando en el Mundial.

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Hasta este lunes, son trece los futbolistas que ya están en la instalaciones de la selección: Santiago Mele, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Federico Viñas, Darwin Núñez y Manuel Ugarte.

Se espera que este martes lleguen Sergio Rochet, Mathias Olivera, José María Gimenez, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur a nuestro país.

De los jugadores que están entrenando actualmente, hay tres que se encuentran en la instancia final de recuperación y se aguardará hasta último momento para saber si llegan o no para ser parte de la selección que dispute el Mundial. Ellos son Giorgian de Arrascaeta, Matías Viña y Joaquín Piquerez.

La lista de Marcelo Bielsa

El próximo 1 de junio cierra el plazo establecido por FIFA para que las selecciones den a conocer la lista de convocados para este Mundial. Se espera que el entrenador de la selección haga públicos los nombres el domingo 31 de mayo.

Uruguay partirá rumbo a Playa del Carmen (México) el próximo 9 de junio, dónde hará las concentraciones durante todo el Mundial. La celeste debutará el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami.

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