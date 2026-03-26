Marcelo Bielsa: la "calidad" del plantel de Uruguay y los objetivos de cara al Mundial

El grupo del Mundial y la AUF

Durante la conferencia de prensa, Marcelo Bielsa valoró que en estos tres años al frente de la selección uruguaya "trabajé con un plantel muy valioso y recursos para llevar la tarea con lo necesario", destacando el trabajo de la AUF al "resolver todo lo necesario".

En cuánto a lo que será el grupo para el Mundial, el argentino aseguró que "ningún grupo es fácil" y que pese a que "no podemos descalificar a ninguno de los integrantes de nuestro grupo", mostró confianza en "las tres semanas de preparación y en la calidad de los jugadores con los que cuenta Uruguay".

Finalmente, al ser consultado sobre los objetivos para el Mundial, Bielsa afirmó que "esas hipótesis son muy difíciles de responder porque si uno plantea objetivos desproporcionados, no está bien y si uno plantea objetivos poco ambiciosos tampoco está bien".