Marcelo Bielsa: la "calidad" del plantel de Uruguay y los objetivos de cara al Mundial

En las horas previas al primer amistoso de la fecha FIFA del mes de marzo, en dónde Uruguay va a estar enfrentando a Inglaterra, el entrenador de la selección, Marcelo Bielsa brindó una conferencia de prensa en dónde hizo referencia al partido de este viernes, el plantel y cómo se prepara para el Mundial.
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Respecto a si el equipo que salga a la cancha este viernes será similar al que debute en el Mundial, sostuvo que “imaginar lo que va a pasar dentro de dos meses es una tentación pero también un inconveniente". Justificó esto en que "las realidades cambian mucho por un montón de factores", como por ejemplo lesiones y continuidad de jugadores.
"Todos los partidos son una oportunidad. Lo que pasó hace cuatro meses, más allá del resultado tan dificultoso que hubo que asimilar, poder jugar contra los mejores siempre ilusiona. Es una prueba que exige el máximo de nosotros", agregó.
El grupo del Mundial y la AUF
Durante la conferencia de prensa, Marcelo Bielsa valoró que en estos tres años al frente de la selección uruguaya "trabajé con un plantel muy valioso y recursos para llevar la tarea con lo necesario", destacando el trabajo de la AUF al "resolver todo lo necesario".
En cuánto a lo que será el grupo para el Mundial, el argentino aseguró que "ningún grupo es fácil" y que pese a que "no podemos descalificar a ninguno de los integrantes de nuestro grupo", mostró confianza en "las tres semanas de preparación y en la calidad de los jugadores con los que cuenta Uruguay".
Finalmente, al ser consultado sobre los objetivos para el Mundial, Bielsa afirmó que "esas hipótesis son muy difíciles de responder porque si uno plantea objetivos desproporcionados, no está bien y si uno plantea objetivos poco ambiciosos tampoco está bien".