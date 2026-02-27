Nacional: Cándido y el argentino Vera con chance y el "Diente" López estaría en el banco

La duda pasa por si Viera dos volantes o tres. Crecen las posibilidades para que el argentino Mauricio Vera juegue de titular y el que saldría del equipo en relación al partido ante Progreso es el juvenil Rodrigo Martínez.

La otra interrogante es si mantiene a Tomás Verón Lupi o coloca a Nicolás el Diente López. Según se supo, el entrenador se inclinaría por mantener al argentino en la once titular y mandaría al Diente al banco de suplentes.

Así las cosas, el equipo sería con Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido o Federico Bais; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Mauricio Vera; Tomás Verón Lupi o Nicolás López; Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Juan Cruz de los Santos, con un desgarro en el recto femoral del cuádriceps izquierdo, será probado este viernes.

"Potenciar lo nuestro", dijo Viera

En la tarde de este jueves el técnico Jadson Viera habló del partido clásico: "Son siempre semanas lindas. Siempre hay algo extra que nos motiva. Estar de local también nos empuja mucho. Venimos bien en la semana", comenzó diciendo el entrenador.

"El sistema (táctico) va a ser un poco pensando en aprovechar lo máximo de nosotros. Con algunas precauciones que tenemos que tener del rival, obviamente, pero la idea del sistema es potenciar lo nuestro. Voy a ir por esa línea, potenciar lo nuestro. Puede ser con diferentes sistemas, con tres o con dos volantes. Para el segundo tiempo puedo tener un sistema diferente. Pero en líneas generales, tranquilidad y potenciar lo nuestro".

Consultado por el Diente López, el técnico fue contundente: "Está muy bien. Había tenido una semana de entrenar un poco menos. El otro día entró muy bien, está a la orden como todos. Es un jugador que en estos partidos puede definir mucho. Tengo buenos jugadores en esa posición. La tranquilidad es que todos están sumando, con muchas ganas e ilusión. En el caso particular de él, en una función diferente, entró muy bien. Hay que seguir por este camino, cualquiera puede estar, me voy a tomar un ratito más para confirmar el equipo" sentenció.