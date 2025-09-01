Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes De Armas | Clausura | Miramar Misiones

pronta recuperación

Mathías de Armas confirmó la rotura del tendón de Aquiles: "Se me terminó la temporada"

El árbitro de 31 años debió ser sustituido en los minutos finales del partido entre Danubio y Miramar Misiones y aguarda "una larga recuperación".

Mathías de Armas confirmó que se rompió el tendón de Aquiles.

Mathías de Armas confirmó que se rompió el tendón de Aquiles.

 Foto: Federico Gutierrez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

"No sentía ninguna molestia previa, pero al querer hacer un cambio de ritmo en la jugada, sentí un golpe en la parte de atrás. En primer momento pensé que me había pisado un jugador pero enseguida vi que era algo más grave porque tenía el pie flojo y entendí que era un poco más grave el tema", relató el árbitro de 31 años al programa Tarde de Fútbol.

De Armas confirmó que la lesión fue rotura del Tendón de Aquiles y "tengo un tiempo largo de recuperación". "Ya esta temporada se terminó y queda tratar de volver lo mejor y más pronto posible el próximo año, pero este año ya finalizó la temporada para mí", agregó.

En cuanto al momento en el que se lesiona, lamentó que fuera a un par de meses de finalizar el Campeonato Uruguayo y con competencias internacionales por delante en la que "uno está disponible". A su vez remarcó que "en 2023 había logrado un pico de buen nivel, el año pasado fue muy turbulento pero este año estaba volviendo de a poco con una seguidilla de partidos sin problemas ninguno. Por eso me da lástima, porque estaba en un buen nivel".

El desconocimiento del reglamento por parte de los actores

Durante la entrevista con el programa Tarde de Fútbol, Mathías de Armas manifestó que "hay un gran desconocimiento de la regla por parte de los hinchas pero también de los periodistas y los jugadores. El fútbol es uno de los poco deportes en que el jugador puede jugar sin saber las reglas", lo que lleva a que se generen polémicas "por no conocer las reglas".

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar