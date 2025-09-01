Mathías de Armas confirmó la rotura del tendón de Aquiles: "Se me terminó la temporada"

En cuanto al momento en el que se lesiona, lamentó que fuera a un par de meses de finalizar el Campeonato Uruguayo y con competencias internacionales por delante en la que "uno está disponible". A su vez remarcó que "en 2023 había logrado un pico de buen nivel, el año pasado fue muy turbulento pero este año estaba volviendo de a poco con una seguidilla de partidos sin problemas ninguno. Por eso me da lástima, porque estaba en un buen nivel".

El desconocimiento del reglamento por parte de los actores

Durante la entrevista con el programa Tarde de Fútbol, Mathías de Armas manifestó que "hay un gran desconocimiento de la regla por parte de los hinchas pero también de los periodistas y los jugadores. El fútbol es uno de los poco deportes en que el jugador puede jugar sin saber las reglas", lo que lleva a que se generen polémicas "por no conocer las reglas".