Un hecho curioso y particular se dio en el partido en que Miramar Misiones derrotó por 3 a 2 a Danubio en el marco del Torneo Clausura, cuando en el tramo final del encuentro, el árbitro principal, Mathías de Armas, debió pedir el cambio por una lesión. En su lugar ingresó Anahí Fernández que estaba como cuarto árbitro.
pronta recuperación
Mathías de Armas confirmó la rotura del tendón de Aquiles: "Se me terminó la temporada"
El árbitro de 31 años debió ser sustituido en los minutos finales del partido entre Danubio y Miramar Misiones y aguarda "una larga recuperación".