Cerro Largo y Wanderers cierran la quinta del Clausura.

Resultados y posiciones del Clausura
- Liverpool 2-0 Defensor Sporting
- River Plate 0-3 Nacional
- Plaza Colonia 2-4 MC Torque
- Danubio 2-3 Miramar Misiones
- Juventud de Las Piedras 1-0 Cerro
- Racing 1-4 Peñarol
- Boston River 2-1 Progreso
- 19:00 - Cerro Largo vs Wanderers
Posiciones Clausura
- Peñarol - 12
- Boston River - 11
- MC Torque - 10
- Cerro Largo - 10 (-1)
- Liverpool - 10
- Juventud de Las Piedras - 9
- Defensor Sporting - 9
- Nacional - 7
- Cerro - 7
- Miramar Misiones - 7
- Racing - 6
- Danubio - 4
- Progreso - 3
- Wanderers - 1 (-1)
- Plaza Colonia - 1
- River Plate - 1
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 59
- Peñarol - 55
- Juventud de Las Piedras - 54
- Liverpool - 50
- Defensor Sporting - 47
- Racing - 42
- Boston River - 40
- Cerro Largo - 34 (-1)
- MC Torque - 32
- Cerro - 29
- Plaza Colonia - 28
- Danubio - 26
- Wanderers - 25 (-1)
- Progreso - 24
- Miramar Misiones - 23
- River Plate - 16
Descenso: River Plate 0.875, Miramar Misiones 0.984, Progreso 1.000, Plaza Colonia 1.037, Cerro 1.062, Wanderers 1.159.