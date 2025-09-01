Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Clausura | Campeonato Uruguayo |

A partir de las 19

Cerro Largo y Wanderers cierran la quinta del Clausura

El equipo arachán quiere hacerse fuerte de local para conseguir tres puntos que lo dejen como el único líder del Torneo Clausura.

Desde las 19:00 horas, Cerro Largo estará recibiendo a Wanderers en el Estadio Ubilla, en el que el arachán irá por un triunfo que lo ubique en lo más alto del Torneo Clausura. Por su parte, en el bohemio será el debut de Daniel Carreño tras la salida de Alejandro Apud.

Hernán Heras será el árbitro del encuentro, y estará asistido por Agustín Berisso y Heber Godoy, mientras que Eduardo Varela estará como cuarto árbitro. Andrés Cunha y Santiago Motta estarán a cargo del VAR.

Para Cerro Largo, la importancia del encuentro pasa por la posibilidad que tiene de quedar como el único líder del Torneo Clausura. Por su parte, Wanderers no atraviesa un buen momento ni deportivo ni institucional, y necesita sumar para salir de la parte baja de la tabla y apaciguar el clima que se vive en la interna.

Resultados y posiciones del Clausura

  • Liverpool 2-0 Defensor Sporting
  • River Plate 0-3 Nacional
  • Plaza Colonia 2-4 MC Torque
  • Danubio 2-3 Miramar Misiones
  • Juventud de Las Piedras 1-0 Cerro
  • Racing 1-4 Peñarol
  • Boston River 2-1 Progreso
  • 19:00 - Cerro Largo vs Wanderers

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 12
  2. Boston River - 11
  3. MC Torque - 10
  4. Cerro Largo - 10 (-1)
  5. Liverpool - 10
  6. Juventud de Las Piedras - 9
  7. Defensor Sporting - 9
  8. Nacional - 7
  9. Cerro - 7
  10. Miramar Misiones - 7
  11. Racing - 6
  12. Danubio - 4
  13. Progreso - 3
  14. Wanderers - 1 (-1)
  15. Plaza Colonia - 1
  16. River Plate - 1

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 59
  2. Peñarol - 55
  3. Juventud de Las Piedras - 54
  4. Liverpool - 50
  5. Defensor Sporting - 47
  6. Racing - 42
  7. Boston River - 40
  8. Cerro Largo - 34 (-1)
  9. MC Torque - 32
  10. Cerro - 29
  11. Plaza Colonia - 28
  12. Danubio - 26
  13. Wanderers - 25 (-1)
  14. Progreso - 24
  15. Miramar Misiones - 23
  16. River Plate - 16

Descenso: River Plate 0.875, Miramar Misiones 0.984, Progreso 1.000, Plaza Colonia 1.037, Cerro 1.062, Wanderers 1.159.

