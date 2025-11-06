¿Cuáles son las recomendaciones del MI en caso de haber clásico para definir al campeón Uruguayo?

Si hay clásico, ¿con hinchas de ambos clubes?

Durante la rueda de prensa, Gustavo Mariosa aseguró que el incidente de la bengala, "fue un antes y después en materia de violencia en el fútbol y una de las mayores exposiciones es la restricción que se lleva adelante en el despliegue de banderas de gran tamaño en los escenarios. Hemos tenido un acatamiento importante por parte de los clubes y la sociedad lo está reconociendo".

Pese a que el Ministerio del Interior había recomendado tras el hecho de la bengala, jugar los clásicos únicamente con público locatario, Mariosa adelantó que "si los partidos se materializan en el Centenario, serán con parcialidad de los dos equipos como sucedió hasta ahora".