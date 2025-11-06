Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Peñarol | Campeonato Uruguayo

Definición

¿Cuáles son las recomendaciones del MI en caso de haber clásico para definir al campeón Uruguayo?

Gustavo Mariosa, jefe de Seguridad de la AUF, aseguró que "hay una altísima chance" de que la definición se juegue en el Centenario con ambas parcialidades.

Recomendaciones del MI en caso de haber clásico en la final.

 Foto: FocoUy
Este jueves, autoridades del Ministerio del Interior se reunieron con dirigentes de Nacional, Peñarol, Ignacio Alonso (presidente de la AUF) y Álvaro Rivero (presidente de la Mesa Ejecutiva), en dónde se comenzó a trabajar pensando en lo que será la definición del Campeonato Uruguayo en caso de haber clásico.

“Fuimos convocados por las autoridades del Ministerio del Interior para ir delineando los probables escenarios que ofrece la definición del campeonato", indicó el Gustavo Mariosa, jefe de Seguridad de la AUF en conferencia de prensa. Indicó que tras el encuentro, empezarán a trabajar los aspectos de seguridad de cara a las finales.

Mariosa sostuvo que "hay una altísima chance" de que la definición se juegue en el Estadio Centenario y no en la cancha de los clubes. Sin embargo, el jefe de Seguridad de la AUF, detalló que el Ministerio del Interior "hace las recomendaciones" pero es la Mesa Ejecutiva y la AUF quienes fijan la cancha.

Si hay clásico, ¿con hinchas de ambos clubes?

Durante la rueda de prensa, Gustavo Mariosa aseguró que el incidente de la bengala, "fue un antes y después en materia de violencia en el fútbol y una de las mayores exposiciones es la restricción que se lleva adelante en el despliegue de banderas de gran tamaño en los escenarios. Hemos tenido un acatamiento importante por parte de los clubes y la sociedad lo está reconociendo".

Pese a que el Ministerio del Interior había recomendado tras el hecho de la bengala, jugar los clásicos únicamente con público locatario, Mariosa adelantó que "si los partidos se materializan en el Centenario, serán con parcialidad de los dos equipos como sucedió hasta ahora".

