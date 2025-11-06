Este jueves, autoridades del Ministerio del Interior se reunieron con dirigentes de Nacional, Peñarol, Ignacio Alonso (presidente de la AUF) y Álvaro Rivero (presidente de la Mesa Ejecutiva), en dónde se comenzó a trabajar pensando en lo que será la definición del Campeonato Uruguayo en caso de haber clásico.
Definición
¿Cuáles son las recomendaciones del MI en caso de haber clásico para definir al campeón Uruguayo?
Gustavo Mariosa, jefe de Seguridad de la AUF, aseguró que "hay una altísima chance" de que la definición se juegue en el Centenario con ambas parcialidades.