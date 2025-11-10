Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Clausura | Nacional | Peñarol

Ahora solo falta el campeón

Finalizó el Clausura: ¿Qué equipos jugarán copas internacionales?

Nacional, Peñarol, Liverpool y Juventud irán a la próxima Libertadores, mientras que Defensor Sporting, Boston River, Racing y MC Torque jugarán Sudamericana.

Finalizó el Clausura.

Finalizó el Clausura.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Juventud de Las Piedras hizo historia al clasificar por primera vez a la Copa Libertadores. El pedrense igualó ante Progreso y gracias al empate del violeta, quedó en el cuarto lugar de la Anual por lo que ingresará al máximo torneo continental de clubes en la fase 1.

Respecto a la Copa Sudamericana, MC Torque, pese a la derrota, se quedó con el último cupo para representar a Uruguay. De esta manera, los ciudadanos se suman a Boston River, Racing y Defensor Sporting como los representantes en este torneo.

Resultados

  • Miramar Misiones 0-2 Racing
  • Cerro Largo 2-0 Liverpool
  • Danubio 2-0 Plaza Colonia
  • Wanderers 0-4 River Plate
  • Cerro 0-0 Boston River
  • Defensor Sporting 1-1 Nacional
  • MC Torque 0-2 Peñarol
  • Juventud 1-1 Progreso

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 35
  2. Nacional - 27
  3. MC Torque - 27
  4. Boston River - 26
  5. Cerro Largo - 25
  6. Liverpool - 25
  7. Cerro - 24
  8. Defensor Sporting - 23
  9. Danubio - 21
  10. Progreso - 18
  11. Racing - 17
  12. Juventud de Las Piedras - 16
  13. River Plate - 14
  14. Miramar Misiones - 13
  15. Plaza Colonia - 8
  16. Wanderers -7

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 79
  2. Peñarol - 78
  3. Liverpool - 65
  4. Juventud de Las Piedras - 61
  5. Defensor Sporting - 61
  6. Boston River - 55
  7. Racing - 53
  8. MC Torque - 49
  9. Cerro Largo - 49
  10. Cerro - 46
  11. Danubio - 43
  12. Progreso - 39
  13. Plaza Colonia - 35
  14. Wanderers - 31
  15. River Plate - 29
  16. Miramar Misiones - 29

Descenso: Miramar Misiones 0.932 (D), River Plate 0.932 (D), Plaza Colonia 0.946 (D)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar