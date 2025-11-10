Finalizó el Clausura: ¿Qué equipos jugarán copas internacionales?

Llegó a su final el Torneo Clausura, en el que Peñarol se coronó campeón del segundo torneo corto del año y enfrentará a Liverpool por un lugar en la final del Campeonato Uruguayo. Por su parte, Nacional ya está en la definición al ser ganador de la Tabla Anual.
Juventud de Las Piedras hizo historia al clasificar por primera vez a la Copa Libertadores. El pedrense igualó ante Progreso y gracias al empate del violeta, quedó en el cuarto lugar de la Anual por lo que ingresará al máximo torneo continental de clubes en la fase 1.
Respecto a la Copa Sudamericana, MC Torque, pese a la derrota, se quedó con el último cupo para representar a Uruguay. De esta manera, los ciudadanos se suman a Boston River, Racing y Defensor Sporting como los representantes en este torneo.
Resultados
- Miramar Misiones 0-2 Racing
- Cerro Largo 2-0 Liverpool
- Danubio 2-0 Plaza Colonia
- Wanderers 0-4 River Plate
- Cerro 0-0 Boston River
- Defensor Sporting 1-1 Nacional
- MC Torque 0-2 Peñarol
- Juventud 1-1 Progreso
Posiciones Clausura
- Peñarol - 35
- Nacional - 27
- MC Torque - 27
- Boston River - 26
- Cerro Largo - 25
- Liverpool - 25
- Cerro - 24
- Defensor Sporting - 23
- Danubio - 21
- Progreso - 18
- Racing - 17
- Juventud de Las Piedras - 16
- River Plate - 14
- Miramar Misiones - 13
- Plaza Colonia - 8
- Wanderers -7
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 79
- Peñarol - 78
- Liverpool - 65
- Juventud de Las Piedras - 61
- Defensor Sporting - 61
- Boston River - 55
- Racing - 53
- MC Torque - 49
- Cerro Largo - 49
- Cerro - 46
- Danubio - 43
- Progreso - 39
- Plaza Colonia - 35
- Wanderers - 31
- River Plate - 29
- Miramar Misiones - 29
Descenso: Miramar Misiones 0.932 (D), River Plate 0.932 (D), Plaza Colonia 0.946 (D)