Maximiliano Silvera: "No hay que inventar nada raro"

Confianza y serenidad

Por otro lado, contó cómo vive la experiencia de integrar el equipo de Peñarol: “Cada partido que entro a la cancha me emociono y trato de dejarlo todo. El hincha se merece eso y este club te deja eso, que hay que dejar todo. No hay otra forma de vivirlo. Vengo haciendo eso todos los partidos y el hincha lo reconoce, independientemente del gol. Me siento importante para el equipo y eso es importante para la confianza”

“El equipo y el entrenador me generan confianza y están contentos conmigo. Yo estoy feliz de la vida de estar acá”, agregó.

“Todas las semanas Diego se acerca a hablar conmigo y me dice que esté tranquilo y que está tranquilo con mi rendimiento. Pese a que no estoy convirtiendo él está conforme con el desarrollo que vengo teniendo y me lo hace saber todas las semanas. Eso para uno es muy importante. La confianza que nos transmite es muy importante y él lo sabe”.

“Estoy tranquilo. Soy el primero que se pone contento cuando un compañero hace un gol. Lo importante es que gane Peñarol, independientemente de quién haga el gol. Eso hace fuerte al grupo y lo sentimos todos los compañeros. Es importante y se ve en el partido. Todos tiramos para el mismo lado y es la fortaleza que tiene este grupo, y lo que nos llevará a lograr grandes cosas”

Primero Peñarol, “Pero estamos confiados en hacer lo que venimos haciendo y en nuestro trabajo. Independientemente de lo que hagan ellos, nos enfocamos en lo nuestro”.

El probable de Peñarol

El equipo probable de Peñarol para este viernes sería el siguiente: Washington Aguerre, Camilo Mayada, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera, Damián García, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Eduardo Darias, Leonardo Sequeira, Maximiliano Silvera.

Byron Castillo, quien sufrió un desgarro, es el único jugador descartado en el plantel aurinegro. Por otro lado, pelearán por un lugar en el banco de suplentes: Guillermo De Amores, Leonardo Coelho, Pedro Milans, Lucas Hernández, Diego Sosa, Ignacio Sosa, Santiago Benítez, Franco González, Gastón Ramírez, Santiago Benítez, Nahuel Acosta, Matheus Babi, José Neris.