Clausura: choque de líderes y promesa de partidazo en el cierre de la fecha

Un partido para alquilar balcones estará cerrando la sexta fecha del torneo Clausura, cuando desde las 19:00 horas en el Estadio Charrúa, MC Torque reciba a Liverpool en un encuentro medirá frente a frente a dos equipos que pretenden quedarse con el liderazgo de la tabla.
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Esteban Ostojich será el árbitro principal para este partido, y estará acompañado por Carlos Barreiro y Marcos Rosamen en bandas mientras que Rubén Umpiérrez será el cuarto árbitro. En el VAR estará Diego Dunajec junto a Daniel Fedorczuk.
Liverpool es actualmente líder del Clausura junto a Cerro, por lo que buscará estirar la ventaja. Por otro lado, MC Torque llega con puntaje perfecto y un partido menos, como escolta del torneo y con posibilidades de ponerse a tiro además, en la tabla Anual.
Sexta fecha del Clausura
Resultados
- Racing 3-2 Boston River
- Wanderers 1-1 Nacional
- Cerro Largo 0-0 Central Español
- Progreso 1-3 Cerro
- Juventud 1-1 Danubio
- Defensor Sporting 1-0 Deportivo Maldonado
- Peñarol 3-1 Albion
- 19:00 - MC Torque vs Liverpool
Posiciones Clausura
- Liverpool - 13 (-1)
- Cerro - 13
- MC Torque - 12 (-2)
- Racing - 11
- Peñarol - 9 (-1)
- Juventud - 9
- Deportivo Maldonado - 8
- Boston River - 8
- Nacional - 8
- Wanderers - 8
- Progreso - 6
- Cerro Largo - 5
- Central Español - 5
- Defensor Sporting - 5
- Danubio - 3
- Albion - 0
Tabla Anual
- Peñarol - 52 (-1)
- Racing - 52
- Deportivo Maldonado - 49
- MC Torque - 47 (-2)
- Nacional - 43
- Wanderers - 43
- Liverpool - 42 (-1)
- Central Español - 38
- Albion - 34
- Cerro Largo - 33
- Juventud - 32
- Defensor Sporting - 32
- Cerro - 31
- Boston River - 30
- Danubio - 25
- Progreso - 22
Descenso: Progreso 0.938 (61 pts), Danubio 1.046 (68 pts), Wanderers 1.138 (74 pts), Cerro 1.185 (77 pts), Albion 1.214 (34 pts).