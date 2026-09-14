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Deportes Clausura |

Para alquilar balcones

Clausura: choque de líderes y promesa de partidazo en el cierre de la fecha

MC Torque recibirá desde las 19:00 horas a Liverpool en el Estadio Charrúa, ambos buscando subir a lo más alto del Clausura.

MC Torque y Liverpool cierran la sexta del Clausura.

MC Torque y Liverpool cierran la sexta del Clausura.

 MC Torque
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Un partido para alquilar balcones estará cerrando la sexta fecha del torneo Clausura, cuando desde las 19:00 horas en el Estadio Charrúa, MC Torque reciba a Liverpool en un encuentro medirá frente a frente a dos equipos que pretenden quedarse con el liderazgo de la tabla.

Esteban Ostojich será el árbitro principal para este partido, y estará acompañado por Carlos Barreiro y Marcos Rosamen en bandas mientras que Rubén Umpiérrez será el cuarto árbitro. En el VAR estará Diego Dunajec junto a Daniel Fedorczuk.

Liverpool es actualmente líder del Clausura junto a Cerro, por lo que buscará estirar la ventaja. Por otro lado, MC Torque llega con puntaje perfecto y un partido menos, como escolta del torneo y con posibilidades de ponerse a tiro además, en la tabla Anual.

Sexta fecha del Clausura

Resultados

  • Racing 3-2 Boston River
  • Wanderers 1-1 Nacional
  • Cerro Largo 0-0 Central Español
  • Progreso 1-3 Cerro
  • Juventud 1-1 Danubio
  • Defensor Sporting 1-0 Deportivo Maldonado
  • Peñarol 3-1 Albion
  • 19:00 - MC Torque vs Liverpool

Posiciones Clausura

  1. Liverpool - 13 (-1)
  2. Cerro - 13
  3. MC Torque - 12 (-2)
  4. Racing - 11
  5. Peñarol - 9 (-1)
  6. Juventud - 9
  7. Deportivo Maldonado - 8
  8. Boston River - 8
  9. Nacional - 8
  10. Wanderers - 8
  11. Progreso - 6
  12. Cerro Largo - 5
  13. Central Español - 5
  14. Defensor Sporting - 5
  15. Danubio - 3
  16. Albion - 0

Tabla Anual

  1. Peñarol - 52 (-1)
  2. Racing - 52
  3. Deportivo Maldonado - 49
  4. MC Torque - 47 (-2)
  5. Nacional - 43
  6. Wanderers - 43
  7. Liverpool - 42 (-1)
  8. Central Español - 38
  9. Albion - 34
  10. Cerro Largo - 33
  11. Juventud - 32
  12. Defensor Sporting - 32
  13. Cerro - 31
  14. Boston River - 30
  15. Danubio - 25
  16. Progreso - 22

Descenso: Progreso 0.938 (61 pts), Danubio 1.046 (68 pts), Wanderers 1.138 (74 pts), Cerro 1.185 (77 pts), Albion 1.214 (34 pts).

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