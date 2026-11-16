Nacional: de la calentura de Carreño al último tren que se fue

En el complemento, Albion leyó las debilidades defensivas de un Nacional estático y sin peso en la marca. Los de Carreño cedieron por completo el protagonismo y la pelota al rival, generando una atmósfera de tensión que presagiaba lo peor. La crónica se cumplió a los 82 minutos, cuando Iker Zufiaurre decretó el merecido 1-1 para el pionero. Pese a la floja producción, los locales tuvieron la victoria en la última pelota del encuentro, pero Luciano Boggio falló de manera increíble un remate casi abajo del arco tras un centro atrás de Silvera.

Si se analiza fríamente la campaña 2026 del tricolor, el propio trámite del torneo marcaba que llegar a estas instancias con chances matemáticas de pelear el bicampeonato bajo la conducción de Carreño era, cuanto menos, un mérito sostenido que hoy se desmorona en el momento clave.

La frustración de Carreño y la "Maxidependencia"

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, un visiblemente enojado y frustrado Daniel Carreño analizó el rendimiento de su equipo y se refirió a las situaciones críticas que marcaron la tarde.

Sobre la sanidad de Maximiliano Gómez, el DT llevó tranquilidad: "Creo que va a estar bien. Le va a llevar algún día de descanso y nada más. Se le apretó un músculo, pero ahí en camilla no tuvo ningún problema. Va a estar bien". No obstante, reconoció la dependencia ofensiva que genera el delantero: "También hemos tenido buenos partidos sin ‘Maxi’, pero cuando no estuvo en cancha, generalmente los resultados no han sido buenos. Quizás seamos un poco ‘Maxidependientes’... es un jugador que hace la diferencia. Hoy lo sentimos, como lo sentimos cuando no está".

Al ser consultado sobre el desarrollo del complemento y la sensación de que el empate visitante flotaba en el aire, el estratega comentó: "No estábamos pasando zozobras pero estaba la sensación de que cualquier cosa podía llevar al empate y a complicar el partido. Eso es lo que estaba viendo. Nosotros intentamos, a mediados del segundo tiempo tuvimos dos jugadas de gol, una pelota en el palo... pero era muy corto el resultado y ellos se nos estaban veniendo".

Finalmente, al ser interrogado sobre su continuidad y una posible renovación contractual para la temporada 2027, Carreño fue tajante y dejó su futuro en pausa: "No quiero ni pensar. Hoy si me vienen a hablar, no quiero hablar con nadie. Me golpeó bastante el resultado, la posibilidad que teníamos, la ilusión. Yo sé que quedan partidos y los vamos a enfrentar. Tenemos a Cerro, que es un partido que lo tenemos que ganar, y después tenemos la semifinal y ojalá que final de la Copa Uruguay. Pero hoy, pocas ganas. No quiero ni pensar".