Wanderers recibe a Juventud obligado a ganar si quiere seguir soñando con la permanencia

Esta noche se estará cerrando la penúltima fecha del Clausura en dónde Wanderers recibirá a partir de las 20:00 horas a Juventud en el Parque Viera. Para el bohemio este partido es vital en su afán por la permanencia y está obligado a ganar.
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El encuentro tendrá el arbitraje de Esteban Ostojich quién estará acompañado por Andrés Nievas y Matías Rodríguez en bandas, mientras que el cuarto árbitro será Marcelo García. En el VAR estarán Daniel Fedorczuk y Marcelo Alonso.
Será una final para el bohemio que está obligado a sumar de a tres si quiere llegar a la última fecha con posibilidades de quedarse en primera división. El triunfo de Cerro ante Deportivo Maldonado, dejó a Wanderers tres puntos por debajo en la tabla del descenso por lo que esta noche será clave. Por el lado de Juventud, la victoria puede prenderlo en una lucha por un lugar en la Sudamericana.
Detalles de la penúltima fecha del Clausura
Resultados
- Cerro Largo 2-2 Progreso
- MC Torque 2-2 Racing
- Central Español 1-0 Boston River
- Deportivo Maldonado 0-1 Cerro
- Nacional 1-1 Albion
- Danubio 1-2 Liverpool
- Defensor Sporting 1-1 Peñarol
- 20:00 - Wanderers vs Juventud
Posiciones Clausura
- Liverpool - 33 (C)
- MC Torque - 29
- Nacional - 27
- Peñarol - 23
- Deportivo Maldonado - 22
- Cerro - 21
- Racing - 20
- Progreso - 20
- Juventud - 18 (-1)
- Wanderers - 16 (-1)
- Boston River -15
- Albion - 14
- Defensor Sporting - 13
- Central Español - 11
- Cerro Largo - 10
- Danubio - 10
Tabla Anual
- Peñarol - 66
- MC Torque - 64
- Deportivo Maldonado - 63
- Liverpool - 62
- Nacional - 62
- Racing - 61
- Wanderers - 51 (-1)
- Albion - 48
- Central Español - 44
- Juventud - 41 (-1)
- Defensor Sporting - 40
- Cerro - 39
- Cerro Largo - 38
- Boston River - 37
- Progreso - 36
- Danubio - 32
Descenso: Progreso 1.027 (75 pts), Danubio 1.027 (75 pts), Wanderers 1.138 (82 pts), Cerro 1.164 (85 pts), Cerro Largo 1.192 (87 pts).