Wanderers recibe a Juventud obligado a ganar si quiere seguir soñando con la permanencia

Será una final para el bohemio que está obligado a sumar de a tres si quiere llegar a la última fecha con posibilidades de quedarse en primera división. El triunfo de Cerro ante Deportivo Maldonado, dejó a Wanderers tres puntos por debajo en la tabla del descenso por lo que esta noche será clave. Por el lado de Juventud, la victoria puede prenderlo en una lucha por un lugar en la Sudamericana.