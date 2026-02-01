La primera alegría fue carbonera: Peñarol se quedó con la Supercopa Uruguaya

Peñarol se quedó con la Supercopa Uruguaya al vencer a Nacional en definición por penales en el Estadio Centenario. Hacían falta llegar a esa instancia para que Peñarol y Nacional lograran convertir en un partido aburrido donde se pegaron más de lo que jugaron y llegaron al final con diez jugadores cada uno.
Los aurinegros se impusieron 4-2 en una tanda en la que Sebastián Britos atajó el tiro de De los Santos y Dos Santos erró el suyo.
En el primer partido oficial de la temporada 2026 del fútbol uruguayo Peñarol y Nacional protagonizaron un partido chato, más intenso que emocionante y terminaron los 120 minutos sin goles. Los antecedentes mostraban al albo como el favorito, pero en la cancha eso no se vio reflejado a lo largo de los 120 minutos.
Bengalas en el Estadio Centenario
Tampoco faltaron las incidencias en la cancha y en las tribunas. Hacia el final de los 90, el partido estuvo pausado por uso de bandera y bengalas; hubo advertencia de suspensión de lo que queda del juego.
Fue la cuarta ocasión en la que aurinegros y tricolores definieron este certamen que pone cara a cara al campeón del Torneo Intermedio con el ganador de la Liga AUF Uruguaya, respectivamente. En dos de esas ocasiones ganó el Mirasol y en las otras dos el Bolso se llevó el título.
El partido transcurrió con un trámite entrecortado, típico de clásico uruguayo sin grandes emociones hasta llegar el alargue. Ostojich dio nueve minutos de adición, pero terminó pitando el final de los 90 minutos a los siete y medio, marcando que habría alargue en el Centenario. Nada cambió en los dos tiempos añadidos y llegaron los penales para definir el ganador.