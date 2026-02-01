La primera alegría fue carbonera: Peñarol se quedó con la Supercopa Uruguaya

Bengalas en el Estadio Centenario

Tampoco faltaron las incidencias en la cancha y en las tribunas. Hacia el final de los 90, el partido estuvo pausado por uso de bandera y bengalas; hubo advertencia de suspensión de lo que queda del juego.

Fue la cuarta ocasión en la que aurinegros y tricolores definieron este certamen que pone cara a cara al campeón del Torneo Intermedio con el ganador de la Liga AUF Uruguaya, respectivamente. En dos de esas ocasiones ganó el Mirasol y en las otras dos el Bolso se llevó el título.

El partido transcurrió con un trámite entrecortado, típico de clásico uruguayo sin grandes emociones hasta llegar el alargue. Ostojich dio nueve minutos de adición, pero terminó pitando el final de los 90 minutos a los siete y medio, marcando que habría alargue en el Centenario. Nada cambió en los dos tiempos añadidos y llegaron los penales para definir el ganador.