Lo que adelantó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, a la salida de la reunión con la Mutual se confirmó de manera oficial. La Mesa Ejecutiva y el Comité Ejecutivo resolvieron que el partido entre Danubio y Peñarol de este sábado, se juegue sin público.
sin público
Mesa Ejecutiva resolvió jugar a puertas cerradas el partido entre Danubio y Peñarol
Un comunicado en conjunto con el Comité Ejecutivo, detalló que la decisión se tomó "dado el espiral de inusitada de violencia reciente en las competiciones".