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Mesa Ejecutiva resolvió jugar a puertas cerradas el partido entre Danubio y Peñarol

Un comunicado en conjunto con el Comité Ejecutivo, detalló que la decisión se tomó "dado el espiral de inusitada de violencia reciente en las competiciones".

Mesa Ejecutiva resolvió jugar a puertas cerradas el partido entre Danubio y Peñarol

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Según el comunicado, esta decisión se tomó "dado el espiral de inusitada de violencia reciente en las competiciones oficiales de AUF". Aclaran además, que esta medida es "excepcional" y que la misma no "reviste naturaleza disciplinaria ni constituye sanción alguna respecto de las instituciones participantes, ni de sus jugadores, funcionarios, parciales y demás personas vinculadas".

Hay que recordar que ambos equipos llegan a este partido con hechos violentos a su alrededor. Por el lado de Danubio, hinchas invadieron el campo de juego para agredir a sus jugadores en el partido ante MC Torque por Copa Uruguay, mientras que tras el clásico, parciales de Peñarol tuvieron un fuerte enfrentamiento con la policía.

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