Mesa Ejecutiva resolvió jugar a puertas cerradas el partido entre Danubio y Peñarol

Según el comunicado, esta decisión se tomó "dado el espiral de inusitada de violencia reciente en las competiciones oficiales de AUF". Aclaran además, que esta medida es "excepcional" y que la misma no "reviste naturaleza disciplinaria ni constituye sanción alguna respecto de las instituciones participantes, ni de sus jugadores, funcionarios, parciales y demás personas vinculadas".