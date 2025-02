Munición pesada: Perchman y Balbi se tiraron con todo

Por su lado, Perchman le contestó en Las voces del fútbol, y contraatacó a los dichos de Balbi. “De alguna manera no superó todavía el tema de la elección. De eso no me puedo hacer cargo, lo tiene que manejar con su terapeuta si es que va. Para nosotros la misma ya terminó hace rato, pero tampoco soy quién para decirle que no hable”.

Y continuó: “Nunca pensaron que iban a perder. Tenemos una visión muy similar con Ricardo Vairo, de lo que queremos hacer en el club y estamos funcionando muy bien. Lo otro es parte del juego político y del fútbol que vivimos todos los días.Javier Gomensoro y Eduardo Ache nos han apoyado prácticamente en todos los temas. Tenemos prácticamente ocho votos seguros”.

Polenta sancionado

No solo por las diferencias que se hicieron públicas entre los dos dirigentes de Nacional fue un martes difícil, sino también por la sanción de un partido sin público como local y la suspensión de Diego Polenta.

Polenta fue sancionado con tres partidos por la expulsión que recibió luego de finalizar el encuentro clásico disputado el pasado 9 de febrero en el Gran Parque Central. El capitán ya cumplió con una de las fechas, el próximo sábado cumple con la segunda y Nacional pedirá levantar la sanción para el partido ante River Plate por haber cumplico el 50% de la sanción y el zaguero podrá estar ante los darseneros.