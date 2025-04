Nacho Ruglio apuntó contra los "operadores de la AUF" y desmintió algunas versiones

El presidente también remarcó que el club sí estuvo representado a pesar de lo que se ha insinuado. “La delegación de Peñarol que estaba Gustavo Guerra como delegado, nosotros mandamos un gerente de marketing para que nos informara sobre lo tratado en el consejo”, detalló Ruglio.

Además, Ruglio dejó en claro que el malestar institucional tiene raíces profundas: “Podríamos estar enojados en ir a un congreso así porque, ni más ni menos, la AUF dejó afuera a Peñarol, el equipo más grande que hay. Y después aparecen un montón de operadores pro AUF TV diciendo que no fuimos porque no quisimos. Eso no es cierto”, remarcó Ignacio Ruglio.