Nacional: cambios de técnicos, de jugadores y de sistemas pero sigue sin reacción

Jorge Bava técnico de Nacional habló luego del encuentro y dio su punto de vista de lo que fue el partido del sábado:

"Una noche muy difícil por el resultado. Fue un partido donde tuvimos mucha mejoría en el transcurso del primer tiempo, pero cometimos errores que nos costaron caro”.

" Tuvimos un buen primer tiempo. Remar de atrás siempre es difícil y el equipo lo hizo, dimos vuelta el resultado y cuando estábamos bien, llegó ese gol 2-2. En el complemento fue otra cosa, principalmente después con todo ese enredo y las decisiones arbitrales que nos desenfocaron bastante. Eso tenemos que trabajar ya que son circunstancias que no dependen de nosotros. Además llevó a que cometiéramos otro error después de ese parate y hay que estar más atentos”.

Consultado por el once inicial que tuvo muchas variantes, Bava comentó.

"Alineamos el equipo que estaba mejor para hoy y tener un banco importante para utilizar en el transcurso. La idea era dosificar esfuerzos porque pasaron pocas horas de recuperación y el partido en Chile que generó un desgaste muy grande. Ahora son pocas las horas que tenemos por delante para el próximo partido”.

“Tenemos poco tiempo, se tocarán los temas individuales de esa forma, también lo colectivo. Hay que trabajar duro, a recuperarse rápido y afrontar el partido de Copa que es crucial”. El futbol son detalles, para un lado, para el otro y hay que corregir para acercarnos a ganar”.

Nacional ya trabaja en el partido de Copa Libertadores de mañana. Con más de 22 mil entradas vendidas, el equipo dirigido por Jorge Bava, debe de cambiar el chip rápidamente y responderle a su gente ante tan mal comiendo de año.