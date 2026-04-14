Nacional derrotó 3 a 1 a Deportes Tolima y quedó primero en su grupo

Nada más iniciado el segundo tiempo, y con llegadas de ambos equipos, un pase filtrado del Diente López le permitió a Maxi Gómez vencer la valla defendida por Neto Volpi y darle a Nacional el triunfo.

Más tarde le tocó el turno a Coates de poner el 2 a 0 para los bolsos de la Blanqueada.

Por su parte, Rovira descontó para la visita tras un penal no cobrado contra Maxi Gómez.

No quedaron allí las accio0nes del encuentro y faltando unos minutos para el final Nicolás "Diente" López puso el tercero y definitivo para los tricolores.

Nacional

Luis Mejía, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Paolo Calione (46′ Maximiliano Silvera), Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Rodríguez, Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Jorge Bava.

Suplentes: Ignacio Suárez, Tomás Viera, Juan Pintado, Federico Bais, Juan García, Agustín Dos Santos, Juan Cruz De Los Santos, Luciano González, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez y Pável Núñez.

TOLIMA:

Neto Volpi, Jan Angulo, Anderson Angulo, Cristian Arrieta, Daniel Pedrozo, Cristian Trujillo, Brayan Rovira, Junior Hernández, Jersson González, Luis Sandoval y Adrián Parra.

Director técnico: Lucas González.

Suplentes: Luis Marquinez, Shean Barbosa, Juan Mera, Juan Pablo Nieto, Jherson Mosquera, Sebastián Guzmán, Juan Torres, Edwar López y Neifer Sánchez.

Juez: Yael Falcón Pérez, asistido por Gabriel Chad y Juan Mamani. Cuarto árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Jorge Baliño y Lucas Novelli (Jueces de Argentina).