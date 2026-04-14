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Deportes Nacional | Deportes Tolima | Libertadores

Copa Libertadores

Nacional derrotó 3 a 1 a Deportes Tolima y quedó primero en su grupo

Los dirigidos por Jorge Bava necesitaban ganar para poder enderezar el camino de Nacional en la Copa Libertadores.

Maxi Gómez, figura de Nacional en el partido.

Maxi Gómez, figura de Nacional en el partido.

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Maxi Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López le dieron a Nacional el triunfo frente a Deportes Tolima en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para la visita convirtió Brayan Rovira.

Los primeros minutos tuvieron al conjunto albo como protagonista, teniendo una muy clara antes de los cinco minutos luego de un gran cabezazo de Agustín Rogel que se perdió por arriba del travesaño.

Con el paso de los minutos el encuentro se emparejó e incluso el conjunto cafetero terminó mejor. Sobre el cierre de la primera mitad, un remate de media distancia obligó a una rápida pero certera aparición de Mejía.

Nada más iniciado el segundo tiempo, y con llegadas de ambos equipos, un pase filtrado del Diente López le permitió a Maxi Gómez vencer la valla defendida por Neto Volpi y darle a Nacional el triunfo.

Más tarde le tocó el turno a Coates de poner el 2 a 0 para los bolsos de la Blanqueada.

Por su parte, Rovira descontó para la visita tras un penal no cobrado contra Maxi Gómez.

No quedaron allí las accio0nes del encuentro y faltando unos minutos para el final Nicolás "Diente" López puso el tercero y definitivo para los tricolores.

Nacional

Luis Mejía, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Paolo Calione (46′ Maximiliano Silvera), Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Rodríguez, Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Jorge Bava.

Suplentes: Ignacio Suárez, Tomás Viera, Juan Pintado, Federico Bais, Juan García, Agustín Dos Santos, Juan Cruz De Los Santos, Luciano González, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez y Pável Núñez.

TOLIMA:

Neto Volpi, Jan Angulo, Anderson Angulo, Cristian Arrieta, Daniel Pedrozo, Cristian Trujillo, Brayan Rovira, Junior Hernández, Jersson González, Luis Sandoval y Adrián Parra.

Director técnico: Lucas González.

Suplentes: Luis Marquinez, Shean Barbosa, Juan Mera, Juan Pablo Nieto, Jherson Mosquera, Sebastián Guzmán, Juan Torres, Edwar López y Neifer Sánchez.

Juez: Yael Falcón Pérez, asistido por Gabriel Chad y Juan Mamani. Cuarto árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Jorge Baliño y Lucas Novelli (Jueces de Argentina).

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