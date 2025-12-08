Nacional: Diego Romero no sigue; Oliva con un pie en Arabia y van por dos laterales

Otro que es casi un hecho que se va es Christian Oliva. El equipo que dirige Daniel Carreño Al-Riyadh, está dispuesto a pagar la cláusula de 500.000 dólares para llevarse al jugador, lo que se podría concretar en las próximas horas.

Por otro lado, la gran figura de las finales y MVP Christian Ebere tiene un futuro incierto. Nacional pretendía comprar el 70% restante de la ficha, ya que cuenta con el 30%. Plaza Colonia pretende 1.800.000 dólares por el setenta restante, aunque es difícil que el tricolor pague esa cifra. Seguramente habrá negociaciones y el tricolor buscará bajar el precio y quedarse con el africano.

Dos en carrera

Lo del goleador Luis Suárez esta cada vez más cerca. El Pistolero se consagró el sábado Campeón de la MLS con el Inter de Miami. Sin embargo, el salteño no sumo minutos en la final. Hace un rato que no es titular y además finaliza contrato el 31 de diciembre, lo cual le abre una esperanza grande a la gente de Nacional de que pueda pegar la vuelta.

En las próximas horas hay una reunión vía telefónica entre Jadson Viera y Luis Suárez y ese sería el sello para que el goleador vuelva a Nacional.

El otro que está cerca de ponerse la camiseta de Nacional es Cristian "Kike" Olivera. El extremo de Gremio hace fuerza con la directiva del tricolor gaúcho para que lo libere y se pueda dar el gusto de jugar en Nacional.

En cuanto a Maximiliano Silvera, según el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman al tricolor no depende de la vuelve o no Luis Suárez. El albo le ofrecería un contrato por 3 años al centrodelantero en caso de no renovar con Peñarol. En Nacional tienen mucha confianza de que se pueda cerrar.