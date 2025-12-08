Nacional: Diego Romero no sigue; Oliva con un pie en Arabia y van por dos laterales

Con la tranquilidad de haber logrado el Campeonato Uruguayo 2025, Nacional no se toma respiro y trabaja intensamente en altas y bajas para la próxima temporada. Sobre esto último hay algunas que ya están confirmadas. El lateral izquierdo Diego Romero no seguirá en los tricolores. La ficha del joven futbolista pertenece a Deportivo Maldonado y hay una opción de compra de 400.000 dólares que el tricolor no ejecutará.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Para ese sector de la cancha Nacional piensa en un uruguayo que juega en el exterior. Nos referimos a Camilo Cándido que termina contrato el 31 de diciembre con Atlético Nacional de Medellín. El lateral tiene contrato vigente con Cruz Azul de México hasta diciembre de 2026, pero no sería complicado sacarlo del equipo azteca.
Nacional también irá por un lateral derecho. Si bien cuenta con Emiliano Ancheta que tiene contrato vigente, la dirigencia ya tiene un par de nombres argentinos para incorporar en esa posición.
Otro que es casi un hecho que se va es Christian Oliva. El equipo que dirige Daniel Carreño Al-Riyadh, está dispuesto a pagar la cláusula de 500.000 dólares para llevarse al jugador, lo que se podría concretar en las próximas horas.
Por otro lado, la gran figura de las finales y MVP Christian Ebere tiene un futuro incierto. Nacional pretendía comprar el 70% restante de la ficha, ya que cuenta con el 30%. Plaza Colonia pretende 1.800.000 dólares por el setenta restante, aunque es difícil que el tricolor pague esa cifra. Seguramente habrá negociaciones y el tricolor buscará bajar el precio y quedarse con el africano.
Dos en carrera
Lo del goleador Luis Suárez esta cada vez más cerca. El Pistolero se consagró el sábado Campeón de la MLS con el Inter de Miami. Sin embargo, el salteño no sumo minutos en la final. Hace un rato que no es titular y además finaliza contrato el 31 de diciembre, lo cual le abre una esperanza grande a la gente de Nacional de que pueda pegar la vuelta.
En las próximas horas hay una reunión vía telefónica entre Jadson Viera y Luis Suárez y ese sería el sello para que el goleador vuelva a Nacional.
El otro que está cerca de ponerse la camiseta de Nacional es Cristian "Kike" Olivera. El extremo de Gremio hace fuerza con la directiva del tricolor gaúcho para que lo libere y se pueda dar el gusto de jugar en Nacional.
En cuanto a Maximiliano Silvera, según el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman al tricolor no depende de la vuelve o no Luis Suárez. El albo le ofrecería un contrato por 3 años al centrodelantero en caso de no renovar con Peñarol. En Nacional tienen mucha confianza de que se pueda cerrar.