Nacional: el "9" se queda y esperan una definición por Boggio

Damiani, de 22 años, participó de 17 goles en la temporada 2024 con la camiseta de Boston River, aportando 12 anotaciones y cinco asistencias durante 38 partidos (entre Campeonato Uruguayo y Copa Uruguay).

Día clave para Boggio

Nacional espera que este martes se defina la situación de Luciano Boggio. El tricolor no tiene en carpeta otro volante. Lo concreto es que la diregencia espera que se concrete su salida de Lanús. El jugador tiene la voluntad de venir al bolso y no fue convocado para el partido de este martes ante Rosario Central. La oferta inicial es de 900.000 dólares por el 80% de la ficha, mientras que Defensor Sporting conserva el 20%. GBG trabaja para acercar a las partes y el tricolor, que se retiró del diálogo el viernes, esperará hasta este martes por una resolaución. En caso de que no se llelgue un acuerdo, habrá que esperar los pasos que seguirá el club, ya que el entrenador había manifestado que ante la salida de Sanabria necesitaba otro volante para cubrir ese puesto.