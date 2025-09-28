Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Juventud de Las Piedras | Nacional | Torneo Clausura

en el centenario

Nacional empató 0 a 0 con Juventud y se aleja de la punta del Clausura

El resultado deja a Nacional a cinco puntos por detrás de Peñarol en el Clausura aunque mantiene su ventaja en la Tabla Anual.

Por la novena fecha del Torneo Clausura, Juventud de Las Piedras empató en 0 con Nacional, en partido que se jugó en el Estadio Centenario.

El guardameta Sebastián Sosa fue quién evitó el triunfo de los tricolores con una gran actuación. Nacional, pese a no jugar de manera tildada, fue quién más méritos hizo para llevarse los tres puntos.

JUVENTUD:

Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini, Geiner Martínez, José Aja, Nahuel Gómez, Iván Rossi, Facundo Pérez, Ramiro Peralta, Sebastián Guerrero y Agustín Rodríguez.

Director técnico: Diego Monarriz.

Suplentes: Nicolás Rossi, Axel Prado, Matías Duffard, Mateo Izaguirre, Pablo Nongoy, Facundo Vigo, Jonathan Urretaviscaya, Thomas Rodríguez, Juan Boselli y Facundo Domínguez.

NACIONAL:

Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Lucas Rodríguez (55′ Gonzalo Carneiro), Christian Oliva, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Nicolás López (55′ Juan Cruz De Los Santos) y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Pablo Peirano.

Suplentes: Ignacio Suárez, Hayen Palacios, Paolo Calione, Juan Pablo Patiño, Rómulo Otero, Agustín Dos Santos, Lucas Villalba, Christian Ebere.

Juez: Hernán Heras. Asistentes: Héctor Bergaló y Sebastián Schroeder. Cuarto árbitro: Pablo Silveira. VAR: Daniel Rodríguez y Martín Soppi.

