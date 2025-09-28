Nacional empató 0 a 0 con Juventud y se aleja de la punta del Clausura

Director técnico: Diego Monarriz.
Suplentes: Nicolás Rossi, Axel Prado, Matías Duffard, Mateo Izaguirre, Pablo Nongoy, Facundo Vigo, Jonathan Urretaviscaya, Thomas Rodríguez, Juan Boselli y Facundo Domínguez.
NACIONAL:
Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Lucas Rodríguez (55′ Gonzalo Carneiro), Christian Oliva, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Nicolás López (55′ Juan Cruz De Los Santos) y Maximiliano Gómez.
Director técnico: Pablo Peirano.
Suplentes: Ignacio Suárez, Hayen Palacios, Paolo Calione, Juan Pablo Patiño, Rómulo Otero, Agustín Dos Santos, Lucas Villalba, Christian Ebere.
Juez: Hernán Heras. Asistentes: Héctor Bergaló y Sebastián Schroeder. Cuarto árbitro: Pablo Silveira. VAR: Daniel Rodríguez y Martín Soppi.