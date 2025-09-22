Nacional cambió los silbidos por aplausos y se encamina a ganar la Tabla Anual

Peirano se fue satisfecho

El técnico de Nacional Pablo Peirano se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo."Un partido importante, por la forma en que transcurrió el mismo. Hay que seguir por este camino, es una victoria que nos tira para adelante. Hay que seguir construyendo desde el trabajo. Me gustó mucho esa entereza y personalidad de todo el grupo en juntarse, empujar para adelante, doblegar y hacer tres goles a un equipo que viene muy bien en la tabla".

Sobre las críticas de los hinchas, el entrenador fue contundente: "La crítica es normal, nosotros tenemos un día a día muy bueno en Los Céspedes. Nos apoyamos mucho en el trabajo para que a Nacional le vaya bien. Entendemos la impaciencia porque hay que ganar, estamos en Nacional y tenemos que jugar bien", dijo el técnico.

Sobre la línea de el ingreso de Lucas Rodríguez como titular, Peirano comentó: "En la necesidad que teníamos y con la dinámica del rival, era importante incluir jugadores que comprendan esos espacios y salió bien”.

Nacional busca jugar en el Centenario

Nacional buscará este lunes negociar con Juventud de Las Piedras para sacar el partido del Parque Artigas y llevarlo al Centenario. Si bien el conjunto pedrense pretende jugar el partido en su escenario, no se descarta que pueda cambiar si la oferta de Nacional es tentadora.