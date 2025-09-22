Nacional cambió los silbidos por aplausos y se encamina a ganar la Tabla Anual

Pese al muy mal arbitraje de Esteban Ostohich, Nacional ganó un partido clave ante Liverpool, de atrás, con su gente, y cada vez está más cerca de cerrar la Tabla Anual a su favor.
Con variantes de último momento, Pablo Peirano le dio otro aire a Nacional. Con el ingreso de Lucas Rodríguez en la mitad del terreno, le dio más libertad a Luciano Boggio que no solo inició la jugada del primer gol, sino que marcó el segundo que encaminó la victoria.
Es el primer partido de los decisivos que Nacional tiene por delante y lo ganó con justicia. Con mucha actitud, pese a empezar perdiendo, el equipo logró revertir el partido y ganar por 3 a 1. Está primera con diferencia en la Tabla Anual y la sigue peleando en el Torneo Clausura.
Peirano se fue satisfecho
El técnico de Nacional Pablo Peirano se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo."Un partido importante, por la forma en que transcurrió el mismo. Hay que seguir por este camino, es una victoria que nos tira para adelante. Hay que seguir construyendo desde el trabajo. Me gustó mucho esa entereza y personalidad de todo el grupo en juntarse, empujar para adelante, doblegar y hacer tres goles a un equipo que viene muy bien en la tabla".
Sobre las críticas de los hinchas, el entrenador fue contundente: "La crítica es normal, nosotros tenemos un día a día muy bueno en Los Céspedes. Nos apoyamos mucho en el trabajo para que a Nacional le vaya bien. Entendemos la impaciencia porque hay que ganar, estamos en Nacional y tenemos que jugar bien", dijo el técnico.
Sobre la línea de el ingreso de Lucas Rodríguez como titular, Peirano comentó: "En la necesidad que teníamos y con la dinámica del rival, era importante incluir jugadores que comprendan esos espacios y salió bien”.
Nacional busca jugar en el Centenario
Nacional buscará este lunes negociar con Juventud de Las Piedras para sacar el partido del Parque Artigas y llevarlo al Centenario. Si bien el conjunto pedrense pretende jugar el partido en su escenario, no se descarta que pueda cambiar si la oferta de Nacional es tentadora.