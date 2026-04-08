Nacional empató 1 a 1 con Coquimbo Unido de Chile en su debut por la Libertadores

Pese a que Coquimbo mantuvo su superioridad en el campo de juego no logró revertir el resultado y ambos equipos se fueron a los vestuarios con el marcador incambiado.
El segundo tiempo, si bien tuvo un comienzo parejo, volvió a mostrar a un equipo chileno mejor plantado en la cancha. Incluso, llegando con peligro al arco de Suárez.
Coquimbo Unido se fue acercando al empate y casi lo logra sobre el minuto 64 cuando una llegada de Chandía termina en el fondo de la red. No obstante, fue anulado por posición adelantada.
Pasados los 90 minutos Manuel Fernández empató para Coquimbo y redondeando de esta manera el resultado final del encuentro.
COQUIMBO UNIDO:
Diego Sánchez, Francisco Salinas, Manuel Fernández, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo, Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar.
Director técnico: Hernán Caputto.
Suplentes: Gonzalo Flores, Cristóbal Dorador, Dylan Escobar, Dylan Glaby, Salvador Cordero, Pablo Rodríguez, Joshua Arancibia, Martín Mundaca, Matías Zepeda, Lukas Soza, Sebastián Cabrera y Lucas Pratto.
NACIONAL:
Ignacio Suárez, Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcia, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.
Director técnico: Jorge Bava.
Suplentes: Juan Bianchi, Paolo Calione, Federico Bais, Juan Pintado, Mauricio Vera, Agustín Dos Santos, Juan Cruz De Los Santos, Luciano González, Tomás Verón Lupi, Exequiel Mereles, Nicolás López y Pável Núñez.
Juez: Raphael Claus. Asistentes: Danilo Manis y Nailton Sousa. Cuarto árbitro: Rafael Klein. VAR: Rodolpho Toski y Rodrigo Nunes (Jueces de Brasil).
Cancha: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo (Chile).