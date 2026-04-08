Nacional | Chile | Coquimbo Unido

por la cuarta

Nacional empató 1 a 1 con Coquimbo Unido de Chile en su debut por la Libertadores

Los tricolores, dirigidos por Jorge Bava, debutaron en la edición 2026 del torneo continental jugando de visitantes en Chile.

Los bolsos celebran en Coquimbo.

Los bolsos celebran en Coquimbo.

 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport / FocoUy
Uno a uno empataron Nacional y Coquimbo Unido de Chile, en su debut en la Copa Conmebol Libertadores 2026. Los goles fueron de Sebastián Coates para los tricolores y de Manuel Fernández para los aurinegros de Coquimbo.

En los primeros minutos se vio en la cancha a un equipo chileno mejor plantado, llegando al arco defendido por Suárez. Pasados los siete minutos, en un pelota fácil para el golero tricolor, los aurinegros de Coquimbo convirtieron su primer gol, el que fue finalmente anulado.

Aunque Nacional tuvo alguna llegada con peligro, Coquimbo Unido fue ganando en la cancha al punto de dominar el juego. Pero a los 22 minutos un tiro de esquina de Nicolás Lodeiro llegó a la cabeza de Coates que abrió el score en un momento difícil para el tricolor.

Pese a que Coquimbo mantuvo su superioridad en el campo de juego no logró revertir el resultado y ambos equipos se fueron a los vestuarios con el marcador incambiado.

El segundo tiempo, si bien tuvo un comienzo parejo, volvió a mostrar a un equipo chileno mejor plantado en la cancha. Incluso, llegando con peligro al arco de Suárez.

Coquimbo Unido se fue acercando al empate y casi lo logra sobre el minuto 64 cuando una llegada de Chandía termina en el fondo de la red. No obstante, fue anulado por posición adelantada.

Pasados los 90 minutos Manuel Fernández empató para Coquimbo y redondeando de esta manera el resultado final del encuentro.

COQUIMBO UNIDO:

Diego Sánchez, Francisco Salinas, Manuel Fernández, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo, Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía, Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Alejandro Azócar.

Director técnico: Hernán Caputto.

Suplentes: Gonzalo Flores, Cristóbal Dorador, Dylan Escobar, Dylan Glaby, Salvador Cordero, Pablo Rodríguez, Joshua Arancibia, Martín Mundaca, Matías Zepeda, Lukas Soza, Sebastián Cabrera y Lucas Pratto.

NACIONAL:

Ignacio Suárez, Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcia, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Jorge Bava.

Suplentes: Juan Bianchi, Paolo Calione, Federico Bais, Juan Pintado, Mauricio Vera, Agustín Dos Santos, Juan Cruz De Los Santos, Luciano González, Tomás Verón Lupi, Exequiel Mereles, Nicolás López y Pável Núñez.

Juez: Raphael Claus. Asistentes: Danilo Manis y Nailton Sousa. Cuarto árbitro: Rafael Klein. VAR: Rodolpho Toski y Rodrigo Nunes (Jueces de Brasil).

Cancha: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo (Chile).

