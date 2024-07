Nacional: llegó Coates, cierra al colombiano Herazo y negocia por el Diente López

Volvió a Independiente de Medellín pero no le fue bien, volvió a salir a préstamo al Bucaramanga e hizo nueve tantos, y en 2021 se lo llevó La Equidad, donde celebró 13 conquistas. Defendió a Millonarios en 2022 con una marca de 12 goles en 42 cotejos, y en 2016 hizo 16 en 48 presencias para Deportes Tolima.

Esa última campaña despertó el interés de San Lorenzo, que en febrero de este año acordó pagar un millón de dólares por su ficha. En el conjunto dle Boedo no le flue bien y lleva apenas un gol en 21 paretido, por lo que el club decidió cederlo por un año con un crgo de 80.000 dólares y opción de compra de 1.500.000 de dólares.

Nacional reflota al Diente López

Nicolás López tiene chances reales de volver a Nacional en el actual período de pases que cierra recién el 2 de setiembre. El delantero de León de México entró en una lista de jugadores prescindibles y desde filas tricolores ya se contactaron con él.

El Diente López tiene actualmente 30 años y tras volver al bolso, para jugar el primer semestre de 2016, pasó después por Inter de Porto Alegre, Tigres y León, equipo que actualmente dirige Jorge Bava.

El entrenador Martín Lasarte reveló este domingo en conferencia de prensa que habló con el futbolista en las últimas horas. "Es un jugador referencial para Nacional, está en México, solucionando situaciones personales, tiene posibilidad de ir a otro club no sé si en México o en otro lado. Quizás, si no se dieran esas situaciones las puertas de Nacional se pueden abrir, pero no quiero ilusionar a nadie", manifestó Lasarte.

Si López no recibe en los próximos días alguna oferta que le seduzca, valora seriamente la posibilidad de volver a Nacional.