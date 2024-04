Nacional no afloja en el Apertura y ya mira el choque de Copa

Sobre su primer gol oficial, Recoba comentó: "Tenía unas ganas bárbaras de festejarlo, pero vi que levantó la bandera y esperé. Estábamos ahí, que no, que sí. El lateral por izquierda se había quedado medio colgado, pero el lateral derecho me había dejado, y los dos zagueros habían dado el paso adelante. Lo bueno es que contó el gol, ayudar al equipo, la alegría es tremenda, el saber que ayudas al equipo, que es el primer gol oficial mío, es hermoso", dijo Recoba.

Y continuó: "Yo juego donde el equipo me necesite. Si me toca jugar por adentro, jugaré por adentro, o si es por derecha, de ‘5’, por izquierda. Me lo estoy ganando de a poco, partido tras partido te vas acostumbrando, vas conociendo más el puesto. Hay que seguir mejorando", dijo el volante tricolor.

Jugadores de jerarquía

"Los tres ‘9’ que tenemos son de jerarquía, cualquiera puede jugar, lo demuestran cuando juegan. Tienen una categoría tremenda. Si vos jugas con buenos jugadores siempre es mejor para vos. Somos de crear muchas ocasiones, hoy no se cuántas creamos, pero hicimos seis, es un número bastante mayor al que veníamos mostrando. Hay partidos y partidos. A veces te pega en el palo, pero hoy concretamos varias de las que tuvimos".

Nacional sin descanso ya prepara el partido del próximo miércoles frente a Deportivo Táchira por la fecha 3 de la copa Libertadores en el Gran Parque Central.