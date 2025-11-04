Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Campeonato Uruguayo | Estadio Luis Franzini

Momento de tensión

Nacional no levanta cabeza e increíblemente comprometió la Tabla Anual

El tricolor necesita un punto el domingo para lograr el objetivo de llagar a la definición del Campeonato Uruguayo.

Nacional se complica y no puede cerrar la Tabla Anual.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Gastón García

La Mesa Ejecutiva de la AUF confirmó días y horarios de la última fecha del Torneo Clausura donde se puede definir el ganador de la Tabla anual. Para Nacional es vital ganarla para meterse en las finales, ya que Peñarol y Liverpool tiene asegurado un lugar en la definición del torneo. El tricolor tendrá que viajar el domingo al Estadio Luis Franzini para enfrentar a la hora 16:30 a Defensor Sporting. Un punto le alcanza al albo para ganar la Anual que se le viene negando en los últimos partidos.

En caso de que Nacional no sume en el escenario violenta y Peñarol logre el domingo a la misma hora una victoria ante Montevideo City Torque, habrá que jugar una final para definir el ganador de la Tabla Anual.

En caso de empate de ese partido definitorio habrá alargue y penales. De ganar Nacional, tendrá que esperar el juego entre Liverpool y Peñarol para definir el Campeón Uruguayo 2025.

Desde hace 3 semanas Nacional tiene todo para cerrar la Tabla Anual, pero con malos partido y sin poder ganar, comprometió increíblemente la punta de la Tabla Anual.

NADIE HABLA

Hace días que en los tricolores hay un silencio sepulcral. No hablan los jugadores, no hablan dirigentes y el flamante entrenador solo en conferencia de prensa luego de los partidos.

Mañana en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes hablaran Ricardo Vairo y Flavio Perchman. El punto principal es la "separación" de Nacional y Peñarol para negociar los derechos de TV. Desde Nacional entienden que no pueden ir de la mano con un rival que le pone palos en la rueda, hace denuncias quiere trancar todos los movimientos del tricolor.

Seguramente también se le pueda consultar por el momento deportivo del equipo y la presión constante que se instaló sobre los jugadores.

