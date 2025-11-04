Nacional no levanta cabeza e increíblemente comprometió la Tabla Anual

Desde hace 3 semanas Nacional tiene todo para cerrar la Tabla Anual, pero con malos partido y sin poder ganar, comprometió increíblemente la punta de la Tabla Anual.

NADIE HABLA

Hace días que en los tricolores hay un silencio sepulcral. No hablan los jugadores, no hablan dirigentes y el flamante entrenador solo en conferencia de prensa luego de los partidos.

Mañana en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes hablaran Ricardo Vairo y Flavio Perchman. El punto principal es la "separación" de Nacional y Peñarol para negociar los derechos de TV. Desde Nacional entienden que no pueden ir de la mano con un rival que le pone palos en la rueda, hace denuncias quiere trancar todos los movimientos del tricolor.

Seguramente también se le pueda consultar por el momento deportivo del equipo y la presión constante que se instaló sobre los jugadores.