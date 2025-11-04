La Mesa Ejecutiva de la AUF confirmó días y horarios de la última fecha del Torneo Clausura donde se puede definir el ganador de la Tabla anual. Para Nacional es vital ganarla para meterse en las finales, ya que Peñarol y Liverpool tiene asegurado un lugar en la definición del torneo. El tricolor tendrá que viajar el domingo al Estadio Luis Franzini para enfrentar a la hora 16:30 a Defensor Sporting. Un punto le alcanza al albo para ganar la Anual que se le viene negando en los últimos partidos.
Momento de tensión
Nacional no levanta cabeza e increíblemente comprometió la Tabla Anual
El tricolor necesita un punto el domingo para lograr el objetivo de llagar a la definición del Campeonato Uruguayo.