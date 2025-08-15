Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad violencia | Florida |

Violencia Doméstica y de Género

Policía de Florida brindó taller sobre violencia en el noviazgo y el ciberacoso

Dirección Departamental Especializada en Violencia Doméstica y de Género y Policía Comunitaria, brindaron un taller informativo sobre violencia en el noviazgo.

La charla en el Liceo N° 3 Wilson Monti Grané (Florida) fue dirigida a una totalidad de 14 alumnos; y dicha instancia fue complementada con la exposición de imágenes y videos que contienen información sobre la existencia de casos reales y cómo denunciar los mismos.

"Recibiendo el personal policial, el agradecimiento de los docentes por los conocimientos volcados, destacando esta Policía la atención prestada por parte del alumnado, lo que demostró el alto interés en la temática abordada", remarcaron los organizadores.

