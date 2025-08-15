Funcionarios de la Dirección Departamental Especializada en Violencia Doméstica y de Género en conjunto con Policía Comunitaria Orientada a Solución de Problemas (PCOP), brindaron un taller sobre Violencia Doméstica, Violencia en el Noviazgo, Ciberacoso y sus características, y sobre cómo proceder en el caso de ser víctima, los riesgos de la exposición en las redes, entre otras.
Violencia Doméstica y de Género
Policía de Florida brindó taller sobre violencia en el noviazgo y el ciberacoso
