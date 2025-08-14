Nacional: Otero y Mereles afuera; Villalba y Juan Cruz de los Santos adentro

Uno que vuelve luego de cumplir la fecha de suspensión es Juan Cruz de los Santos. El puntero izquierdo que había tenido buenos minutos en su presentación frente a Montevideo City Torque y quien no pudo disputar el clásico por llegar a su quinta amarilla, volverá al equipo titular en lugar de Excequiel Mereles. El joven jugador albo, había jugado el clásico y le costó poder desnivel, por lo cual el entrenador vuelve a confiar en el exRiver Plate.

Lucas Villalba por Otero

Había un cambio que era cantado y el entrenador se termina dando cuenta que le erró y ahora busca nuevas alternativas. El venezolano Rómulo Otero sigue en deuda con Nacional, jugó un mal clásico y perderá la titularidad. En su lugar, jugará Lucas Villalba, luego de que durante mucho tiempo fuera suplente.

Lo curioso, es que Otero fue el centro de las críticas de periodistas e hinchas de Nacional por su bajo nivel futbolístico. Sin embargo, el entrenador desmintió haberle dicho a los dirigentes que "hay jugadores que no van más". Sin embargo, el que sale del once es justamente el venezolano, algo que se veía venir por la muy mala producción de Otero en los últimos partidos.

El venezolano ha tenido rendimientos muy bajos, tal vez uno o dos partidos fue destacado. Pero con el esfuerzo económico que hizo Nacional para traerlo y que llegaba como un hombre que podía desequilibrar en fútbol uruguayo y además poseedor de un gran remate tanto de pelota parada como en movimiento, nada de eso se vio hasta ahora desde que llegó a Nacional a principios del 2025.

Queda la práctica de este jueves y la decisión final se tomará mañana, cuando en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, Peirano pare el equipo para el partido ante Progreso.

Así las cosas, el probable once para enfrentar al gaucho sería cona Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Paolo Calione y Juan Pablo Patiño; Christian Oliva y Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

También ela entrenador seguramente cambiará la integración del banco de suplentes. Hay dos jugadores que seguramente pueden volver, como Bruno Arady y el niegeriano Christian Ebere.