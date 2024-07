Nacional prepara el partido ante Rampla Jrs. y trabaja en incorporaciones

En el otro partido también de una hora, Lasarte cambió el equipo y alineó a Fernando Machado, Federico Haller, Franco Romero y Mateo Antoni, Francisco Ginella, Felipe Cairus. Ignacio López, Gonzalo Carneiro, Christian Ebere y Federico Santander. Ese chico de 30 minutos termino 0 a 0 y hubo otros 30 minutos con algunas variantes más que también finalizó sin goles.

Incorporaciones

Si bien todavía no abrió el período de pases, Nacional continua trabajando en silencio para incoporar futbolistas. Tanto Sebastián Eguren, junto a Sebastián Taramasco y el cuerpo técnico evalúan las posiciones a reforzar. De nombres hasta el momento no hay muchos. Desde la gerencia nos dicen que están trabajando en incorporaciónes fuertes de cara al final del Campeonato Uruguayo, pero pero principalmente potenciar al equipo de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores cuando enfrente a San Pablo. Para ese encuentro ante los norteños queda un mes y también un largo camino para el inicio del Torneo Clausura. Las nuevas incorporaciones podrán trabajar con el resto de sus compañeros, pero no podrán ser utilizadas en el Torneo Intermedio.