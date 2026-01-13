Nacional sale a escena en la Liga AUF y aparece el nombre de otro zaguero

Este martes empieza oficialmente la temporada 2026 para Nacional. Lo de oficialmente es entre comillas. El tricolor debutará en la Copa de la Liga AUF y por más que sea un torneo obligatorio no oficial, algo raro, pero estamos acostumbrados a este tipo de torneos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Pero volviendo al partido de esta noche ante Deportivo Maldonado, se jugará a la hora 21:30 en el Gran Parque Central y Jadson Viera colocará básicamente un equipo de juveniles con algunos jugadores de experiencia que no integran el plantel principal.
El entrenador está pensando solamente en la pretemporada. Se está trabajando arduamente en lo físico, con dobles horarios. No importa el calor, la lluvia ni las tormentas. Viera quiere o pretende un equipo intenso en todas sus líneas. Esto hace que se trabaje muchísimo en el aspecto físico de los jugadores. Tal es así, que ya hace unos días se contrato al chef de la selección Aldo Cauteruccio para que el plantel tenga además una dieta balanceada.
El equipo de Viera
Entrando en lo estrictamente futbolístico, el probable once titular de Nacional sería con Ignacio Suárez; Hayen Palacios, Paolo Calione, Tomás Viera y Axel Frugone; Luciano González, Agustín Dos Santos, Agustín Vera; Exequiel Mereles, Pavel Nuñez, Rodrigo Martínez.
Recordemos que para este torneo, se pueden hacer once variantes, y en caso de terminar el partido igualado en tiempo reglamentario se define por penales.
Mercado de pases
Mientras tanto, es casi un hecho la salida de Christian Oliva al fútbol árabe. Este lunes llegó una oferta de Al Riyadh de Arabia Saudita equipo que dirige Daniel Carreño. La primera oferta fue descartada por el presidente de Nacional Ricardo Vairo. Pero rápidamente el equipo árabe hizo otra oferta la cual es mucho mejor que la primera. Esto hace pensar que la salida del volante tricolor es un hecho y que en cuestión de horas será oficialmente confirmado.
Así las cosas, el tricolor espera resolver cuanto antes la situación de César Araújo para incorporarlo cuanto antes. Además, busca un zaguero y en las últimas horas surgió el nombre de Guzmán Corujo. Ya existió una comunicación entre el representante del jugador y el área deportiva de Nacional. Corujo también tiene posibilidad para seguri su carrera en Turquía o Argentina. Sin embargo, el jugador no ve con malos ojos volver al equipo que lo vio nacer.