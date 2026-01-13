Nacional sale a escena en la Liga AUF y aparece el nombre de otro zaguero

El equipo de Viera

Entrando en lo estrictamente futbolístico, el probable once titular de Nacional sería con Ignacio Suárez; Hayen Palacios, Paolo Calione, Tomás Viera y Axel Frugone; Luciano González, Agustín Dos Santos, Agustín Vera; Exequiel Mereles, Pavel Nuñez, Rodrigo Martínez.

Recordemos que para este torneo, se pueden hacer once variantes, y en caso de terminar el partido igualado en tiempo reglamentario se define por penales.

Mercado de pases

Mientras tanto, es casi un hecho la salida de Christian Oliva al fútbol árabe. Este lunes llegó una oferta de Al Riyadh de Arabia Saudita equipo que dirige Daniel Carreño. La primera oferta fue descartada por el presidente de Nacional Ricardo Vairo. Pero rápidamente el equipo árabe hizo otra oferta la cual es mucho mejor que la primera. Esto hace pensar que la salida del volante tricolor es un hecho y que en cuestión de horas será oficialmente confirmado.

Así las cosas, el tricolor espera resolver cuanto antes la situación de César Araújo para incorporarlo cuanto antes. Además, busca un zaguero y en las últimas horas surgió el nombre de Guzmán Corujo. Ya existió una comunicación entre el representante del jugador y el área deportiva de Nacional. Corujo también tiene posibilidad para seguri su carrera en Turquía o Argentina. Sin embargo, el jugador no ve con malos ojos volver al equipo que lo vio nacer.