Nacional sale a la carga por Brian Ocampo y Felipe Carballo

Lasarte dio la cara

Finalizado el partido, el entrenador Martín Lasarte habló sobre el juego ante Rampla Juniors. "Esta claro que la idea era ganar. Todo lo que se trabajo en la semana fue por eso. Rampla no nos permitió, no nos dejo. No es excusa, yo creo que aun así y todo, teníamos que haber encontrado caminos para poder generar mayor cantidad de situaciones, pero no las generamos. Más allá que fue más equilibrado".

Y continuó: “En el segundo tiempo nos empezamos a cerrar y ya al final, por más que gritás desde afuera, empezás con el pelotazo buscando a los grandes en esa cosa desordenada que en general tiene el fútbol uruguayo. No es lo que hicimos ni lo que trabajamos”, señaló en referencia a la búsqueda de los últimos minutos que derivó en el gol de Jeremía Recoba.

“No es lo que vinimos a buscar. Terminamos rescatando un punto y no hicimos un buen partido. Jugamos mal y el equipo no tuvo chispa. Nos costó jugar”, reconoció Martín Lasarte.

Nacional va por Ocampo y Carballo

Nacional cerró en el fin de semana la incorporación de Sebastián Coates que se sumará al plantel que dirige Martín Lasarte. Pero el área deportiva y los dirigentes trabajan desde hace tiempor buscando el retorno de dos extricolores.

Uno de ellos es Brian Ocampo. El extremo de la selección de Uruguay y actual jugador del Cádiz, pretende regresar a Nacional luego de que tuviera poca participación en los últimos tiempos en el equipo español. Los representantes del jugador ya comenzaron gestiones con la dirigencia de Cádiz para saber las posibilidades de salida del club.

El otro que interesa es Felipe Carballo. El volante, también con pocos minutos en Gremio, es otra aspiración de los tricolores. La situación parece complicada pero lo concreto es que Nacional hace gestiones para el regreso del jugador.