Djokovic debió dejar Serbia por apoyar protestas contra el Gobierno: fue tildado de "traidor"

El conflicto entre Djokovic y el gobierno de Serbia

La situación interna de Serbia escala en tensión día tras día, y ante ciertas declaraciones de Novak Djokovic, llevaron a que los medios de comunicación del país y personas allegadas al presidente, Aleksandar Vucic, lo tildaran de "traidor".

En noviembre de 2024, una marquesina de la estación de trenes de Novi Sad, se desplomó dejando como saldo la muerte de 16 personas. Esto derivó en que los estudiantes serbios comenzaran una manifestación multitudinaria en contra de la corrupción del gobierno encabezado por Vucic, exigiendo además, que se convoque a elecciones anticipadas.

Según recordó el medio argentino Olé, Djokovic hizo referencia por primera vez a estas manifestaciones en diciembre del año pasado, y en enero dedicó uno de sus triunfos a una estudiante que fue atropellada por un auto y tuvo que ser internada durante una de las protestas.

Lo más reciente se remonta a marzo de este año, cuando en sus redes sociales publicó una foto de las protestas en las calles de Belgrado, dónde casi 300.000 personas se manifestaron en contra del Gobierno de Vucic. "¡Histórico, magnífico!", escribió Djokovic en su cuenta de Instagram.