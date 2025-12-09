Nacional: Suárez no viene, se negocia la salida de Villalba y Olivera se acerca

La oferta lo cambió todo

En la la mañana de ayer, en El Espectador Deportes, Jadson Viera comento que le escribió a Luis Suárez para contarle el proyecto. Pero como decíamos más arriba, el nuevo contrato que le ofrecieron hizo cambiar la posición del 9, que ya le comunicó al técnico tricolor que continuará una temporada más en el conjunto de Miami.

En ese mismo programa, Viera también comentó que había hablado con Maximiliano Silvera. La charla fue más que nada para decirle al jugador que el pretendían contar con el y que entendía que tenía que ver otras ofertas, en especial una de Rosario Central de Argentina que es muy buena.

Ya esta confirmado que el jugador no va a seguir en Peñarol tras no llegar a un acuerdo en lo económico y en el tiempo de contrato.

La formación que pudimos rescatar, el equipo de la blanqueada le ofrecería un contrato por 3 años y una mejora económica importante en comparación con lo que le ofrecía Peñarol. Ahora depende exclusivamente del jugador y que pretende para su futuro personal.

Avanza en varios temas

Tanto Nacional como todos los equipos del fútbol uruguayo están de licencia. Pero esto no quiere decir que no se este trabajando. En los próximos días hay reuniones con varios futbolistas para analizar su futuro. Uno de ellos es el golero suplente Ignacio Suárez. Desde Nacional pretenden darlo a préstamo para que tenga minutos en otro equipo. La decisión la tiene que tomar el jugador, ya que tiene contrato vigente con Nacional y habrá que ver que camino toma.

En caso de que salga, Nacional buscará un arquero y el apuntado es Mauro Goicochea. Actualmente en Danubio es el golero que pretende Jadson Viera para competir con Luis Mejía.

Finalmente, además de Diego Romero otro que no continuará en Nacional es el venezolano Rómulo Otero y seguramente tampoco estará en 2026 Christian Oliva pretendido por el equipo de Daniel Carreño en Arabia Saudita.

Otro que partirá es Lucas Villalba. Botafogo ofrece 3.000.000 de dólares por el 85% de la ficha y Nacional está dispuesto a negociarlo. El que está cerca de llegar a los tricolores es Cristian Olivera. El extremo de Gremio llegaría a préstamo con una opción de compra.