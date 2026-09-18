Nacional: Tomás Viera volvería a la titularidad y esperan por Maxi Gómez

Puertas adentro son optimistas en relación al caso del “9”, quien sufrió un esguince grado uno de rodilla en el arranque del clásico contra Peñarol y desde entonces venía haciendo un trabajo a medida con el área de sanidad.

Lo positivo para el tricolor es que en la jornada de ayer se sumó a hacer la primera parte de los entrenamientos a la par de sus compañeros. Prefieren manejar el tema con mucha cautela e ir evaluándolo día a día y, de acuerdo a las consultas realizadas, lo van a “esperar” hasta el sábado para definir si juega o no.

El otro que volvería al once inicial sería Tomás Viera. Carreño trabaja con línea de 3 y de 4 para el partido ante Defensor Sporting y en los dos casos el juvenil sería titular.

El probable once

Quedan 9 partidos, 27 puntos y cada uno de esos puntos valen y mucho si el tricolor pretende pelear por el bicampeonato. Con la baja casi confirmada de Sebastián Coates y la de Emiliano Ancheta por quinta amarilla, Carreño trata de armar el once inicial.

Luis Mejía estará en el arco. Si juga con línea de cuatro estarían Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Tomás Viera. Si son tres, sale del equipo el Ojito y jugarán Rogel, Calvo y Viera.

En el medio seguros Luciano Boggio, Lucas Rodriguez, Gastón Martirena y Ruben Botta. Arriba Maximiliano Silvera o Maxi Gómez si está bien y seguramente Rodrigo Martínez.

Habrá que esperar al entrenamiento del sábado para saber si Carreño va con tres o cuatro zagueros y si suma un volante más a la mitad de la cancha.