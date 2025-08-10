Fiscal dejó en libertad al policía que mató a dos hinchas de Nacional

El fiscal Juan Álvez resolvió en la noche de este sábado dejar en libertad al policía de 24 años que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo. "Por ahora el policía no está imputado, veremos qué surge avanzada la investigación", dijo el fiscal. Dos hombres fueron muertos a balazos por el funcionario.
Álvez aguarda por el resultado de las pericias de Policía Científica, y los avances del caso que proporcione el Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones, consignó Subrayado (Canal 10).
"Por ahora el policía no está imputado, veremos qué surge avanzada la investigación. En principio, seis personas venían tres motos y se bajan en una finca, con armas. No se sabe para qué. Si es para robar la bandera que estaba colgada afuera o si es para otra cosa. Allí el policía repele el ataque. Pero recién estamos comenzando la investigación", dijo Álvez.
En consecuencia el fiscal resolvió no imputar al policía; considera que eventualmente repelió el ataque.
Policía declara
El funcionario policial de 24 años declaró que estaba con amigos festejando el triunfo de Peñarol. En la fachada de la casa tenía colgada una bandera del club. Al ver a los hinchas de Nacional, armados, disparó. Fue minutos después de las cinco de la tarde. No obstante, la Policía especificó en el parte oficial que no se encontraron armas de fuego ni impactos en la fachada de la vivienda del funcionario.
Los dos hombres alcanzados por las balas, que perdieron la vida en el lugar, tenían vestimenta y tatuajes del club, precisó Álvez.
El episodio sucedió minutos después de terminado el partido entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo. Y casi en simultáneo, otro hecho violento ocurrió en Las Piedras. Allí dos hombres fueron baleados por delincuentes que, según afirman, eran hinchas tricolores y les robaron una bandera aurinegra.