Fiscal dejó en libertad al policía que mató a dos hinchas de Nacional

En consecuencia el fiscal resolvió no imputar al policía; considera que eventualmente repelió el ataque.

Policía declara

El funcionario policial de 24 años declaró que estaba con amigos festejando el triunfo de Peñarol. En la fachada de la casa tenía colgada una bandera del club. Al ver a los hinchas de Nacional, armados, disparó. Fue minutos después de las cinco de la tarde. No obstante, la Policía especificó en el parte oficial que no se encontraron armas de fuego ni impactos en la fachada de la vivienda del funcionario.

Los dos hombres alcanzados por las balas, que perdieron la vida en el lugar, tenían vestimenta y tatuajes del club, precisó Álvez.

El episodio sucedió minutos después de terminado el partido entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo. Y casi en simultáneo, otro hecho violento ocurrió en Las Piedras. Allí dos hombres fueron baleados por delincuentes que, según afirman, eran hinchas tricolores y les robaron una bandera aurinegra.