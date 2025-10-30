Nacional: vuelven los extremos y el Diente con chance jugar desde el arranque

Lo que está claro es que Viera apostará por los extremos para enfrentar a Cerro: Lucas Villalba por derecha y Juan Cruz de los Santos por izquierda. Maximiliano Gómez será el centrodelantero y es probable que Nicolás Diente López vuelva a la titularidad. Seguramente viniendo unos metros de atrás para acompañar a Gómez en el área rival.

Otro que vuelve es Christian Oliva. El volante recuperado de su lesión y luego de cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas, acompañará a Luciano Boggio en el centro del campo saliendo del equipo Lucas Rodríguez.

Ancheta descartado para el sábado

El sector defensivo de Nacional sería el mismo que jugó el último partido con Pablo Peirano como entrenador, con Luis Mejía en el arco, Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero. El que está descartado es el lateral Emiliano Ancheta. Este miércoles varios medios aseguraron que el lateral hizo por s u cuenta un estudio en una clínica privada y no se le habría encontrado el desgarro que informó Nacional.

Sin embargo, la sanidad de Nacional habló con el jugador, le mostró los estudios que le hicieron y confirmaron que el jugador tiene un pequeño desgarro y que no estará a la orden del entrenador para este fin de semana y cumplirá los 21 días aproximados de recuperación.

A 48 horas del debut, el nuevo cuerpo técnico va perfilando un equipo. Todavía hay dudas, pero lo que queda claro es que Jadson Viera mostrará ante Cerro un equipo ofensivo, buscando un triunfo que le permita ganar la Tabla Anual.