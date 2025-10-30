Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Jadson Viera | Ancheta

Armando el recompecabezas

Nacional: vuelven los extremos y el Diente con chance jugar desde el arranque

Jadson Viera prepara el equipo para jugar ante Cerro en el Centenario con variantes de mitad de cancha hacia arriba.

Juan Cruz de los Santos se perfila para ser titular en Nacional ante Cerro.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Gastón García

El Nacional de Viera trabaja a puertas cerradas en la ciudad deportiva de Los Céspedes esperando el choque del próximo sábado ante Cerro en el Estadio Centenario buscando abrochar definitivamente la Tabla Anual.

El once para enfrentar al albiceleste todavía no está confirmado, pero se puede especular con algunos nombres y con el sistema táctico que utilizará el flamante entrenador.

En Boston River, Viera utilizaba en la mayoría de los partidos un 4-3-3. En su primera práctica en el tricolor paró ese mismo sistema y se encamina a que Nacional inicie esta nueva era con ese dispositivo táctico.

Lo que está claro es que Viera apostará por los extremos para enfrentar a Cerro: Lucas Villalba por derecha y Juan Cruz de los Santos por izquierda. Maximiliano Gómez será el centrodelantero y es probable que Nicolás Diente López vuelva a la titularidad. Seguramente viniendo unos metros de atrás para acompañar a Gómez en el área rival.

Otro que vuelve es Christian Oliva. El volante recuperado de su lesión y luego de cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas, acompañará a Luciano Boggio en el centro del campo saliendo del equipo Lucas Rodríguez.

Ancheta descartado para el sábado

El sector defensivo de Nacional sería el mismo que jugó el último partido con Pablo Peirano como entrenador, con Luis Mejía en el arco, Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero. El que está descartado es el lateral Emiliano Ancheta. Este miércoles varios medios aseguraron que el lateral hizo por s u cuenta un estudio en una clínica privada y no se le habría encontrado el desgarro que informó Nacional.

Sin embargo, la sanidad de Nacional habló con el jugador, le mostró los estudios que le hicieron y confirmaron que el jugador tiene un pequeño desgarro y que no estará a la orden del entrenador para este fin de semana y cumplirá los 21 días aproximados de recuperación.

A 48 horas del debut, el nuevo cuerpo técnico va perfilando un equipo. Todavía hay dudas, pero lo que queda claro es que Jadson Viera mostrará ante Cerro un equipo ofensivo, buscando un triunfo que le permita ganar la Tabla Anual.

